Після штучних відпали натуральні: для 17-річної львів’янки б’юті-процедура обернулася лихом (фото)

Дівчинка має пройти тривале лікування

У Львівській області процедура нарощування вій у 17-річної дівчинки закінчилася походом до лікарів. Річ у тім, що штучні вії почали відпадати разом зі справжніми.

Інформація про це оприлюднена Центром дитячої медицини "Охмадит" у Facebook. При цьому наголошується, що постраждала скористалася цією популярною процедурою вперше.

Зазначається, що коли дівчинка виявила, що разом зі штучними віями почали випадати і її природні, то звернулася до майстра, у якої проходила процедуру, проте та лише порадила сходити в аптеку та купити спеціальну олію для догляду за повіками.

Втім, це лише погіршило ситуацію, оскільки у дівчинки з’явився білий липкий наліт на нижніх верхніх повіках обох очей.

Лише після цього постраждала звернулася до лікарів, які встановили, що процедура нарощування вій призвела до прояву індивідуальної нестерпності. Найближчим часом вона проходитиме лікування.

Як повідомлялося раніше, у Житомирі блискавка ледь не вбила двох підлітків. 13-річна дівчинка потрапила до лікарні у тяжкому стані, хлопець відбувся легкими травмами.