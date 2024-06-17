После искусственных отпали натуральные: для 17-летней львовянки бьюти-процедура обернулась бедой (фото)
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Девочке предстоит длительное лечение
Во Львовской области процедура по наращиванию ресниц у 17-летней девочки закончилась походом ко врачам. Дело в том, что искусственные ресницы начали отпадать вместе с настоящими.
Информация об этом обнародована Центром детской медицины "Охмадит" в Facebook. При этом отмечается, что пострадавшая воспользовалась этой популярной процедурой в первый раз.
Отмечается, что когда девочка обнаружила, что вместе со штучными ресницами начали выпадать и ее естественные, то обратилась к мастеру, у которой проходила процедуру, однако та лишь посоветовала сходить в аптеку и купить специальное масло по уходу за веками.
Впрочем, это лишь ухудшило ситуацию, поскольку у девочки появился белый липкий налет на нижних верхних веках обоих глаз.
Лишь после этого пострадавшая обратилась к врачам, которые установили, что процедура наращивания ресниц привела к проявлению индивидуальной непереносимости. В ближайшее время она будет проходить лечение.
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