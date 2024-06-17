После искусственных отпали натуральные: для 17-летней львовянки бьюти-процедура обернулась бедой (фото)

Девочке предстоит длительное лечение

Во Львовской области процедура по наращиванию ресниц у 17-летней девочки закончилась походом ко врачам. Дело в том, что искусственные ресницы начали отпадать вместе с настоящими.

Информация об этом обнародована Центром детской медицины "Охмадит" в Facebook. При этом отмечается, что пострадавшая воспользовалась этой популярной процедурой в первый раз.

Отмечается, что когда девочка обнаружила, что вместе со штучными ресницами начали выпадать и ее естественные, то обратилась к мастеру, у которой проходила процедуру, однако та лишь посоветовала сходить в аптеку и купить специальное масло по уходу за веками.

Впрочем, это лишь ухудшило ситуацию, поскольку у девочки появился белый липкий налет на нижних верхних веках обоих глаз.

Лишь после этого пострадавшая обратилась к врачам, которые установили, что процедура наращивания ресниц привела к проявлению индивидуальной непереносимости. В ближайшее время она будет проходить лечение.

Как сообщалось ранее, в Житомире молния едва не убила двух подростков. 13-летняя девочка попала в больницу в тяжелом состоянии, парень отделался легкими травмами.