На Львівщині на ходу загорівся автобус з дітьми: що відомо (фото)

Рятувальники оперативно прибули на місце

У понеділок, 1 липня, у Золочевському районі Львівської області загорівся автобус, що перевозив дітей. Вогнеборці ліквідували пожежу.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС України у Львівській області. Повідомлення про пожежу на трасі Київ — Чоп поблизу с. Ниви надійшло о 14:14.

За даними рятувальників, на момент загоряння в автобусі перебувало 28 дітей, 4 тренери та 2 водії. Як з'ясувалось, під час руху водій побачив дим, що почав вибиватися з моторного відсіку.

Автобус зупинили на узбіччі. Після цього водії та тренери, вивели дітей з автобуса та викликали пожежних.

На момент прибуття вогнеборців до місця виклику горів моторний відсік автобуса. Пожежа спричинила сильне задимлення.

О 14:30 вогнеборці локалізували та о 14:38 ліквідували пожежу. Внаслідок пожежі вогнем знищено моторний відсік та пошкоджено салон автобуса

Внаслідок події ніхто не постраждав. Причини та обставини виникнення пожежі встановлюють фахівці.

Орієнтовне місце інциденту

Нагадаємо, 29 червня в Києві на ходу спалахнула маршрутка у Голосіївському районі. За попередніми даними, пасажири, водій та перехожі не постраждали.