В гостях у ромів: львівський вокзал перетворився на справжній табір (фото)

Люди вимагають від влади вирішити це питання

Останнім часом Львівський залізничний вокзал перетворився на справжній табір для ромів. Просто посеред перону вони облаштували собі нічліг.

Це підтверджують фото, що які публікують місцеві Telegram-канали. В коментарях під світлиною містяни пишуть, що ані поліція, ані влада ніяк не реагує на те, що відбувається.

Користувачі мережі дуже обурені тим, що зараз відбувається на залізничному вокзалі. Люди скаржаться на те, що роми не тільки навели там повний безлад. Але, найголовніше, що розгорнутий ними табір несе небезпеку. Під фото люди залишають такі коментарі: "Це ж несе небезпеку!!! Людина обхолячи цей табір може впасти на колію або під колеса поїзда, негайно усіх завантажити в авто і вивезти за межі області"; "І поліція, як завжди, ігнорує"; "На вокзалі цигани ночують, по центру міста пацюки бігають. Куди дивиться мерія міста? Я розумію, що всім начхати на людей, місто. Але це вже перебор.".

Хтось з користувачів з гумором поставився до ситуації, що склалася: "То вони перетинати кордон збираються, просто ще вся родина не доїхала от чекають)".

Але загалом люди вимагають вирішити це питання.

Раніше "Телеграф" писав, що на Закарпатті роми заблокували ТЦК за мобілізацію односельця.