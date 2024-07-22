Львовщину охватил густой туман и вонь: впечатляющие видео, как из Сайлент Хила

Судя по комментариям, такая ситуация уже не в первый раз

В понедельник, 22 июля, странный туман с неприятным запахом накрыл Львовщину. Сложившаяся ситуация вызвала беспокойство местных жителей.

Об обстановке в области сообщил один из местных телеграмм-каналов. В сети также выложили видео этого явления.

Отмечается, что люди массово жалуются на специфический запах.

Местные власти и экологические службы города причину этого явления не объясняют. Комментариев нет. Но все же следует следить за официальными сообщениями от ГСЧС о возможных причинах и рекомендациях.

А вот под видео в сети местные жители мгновенно отреагировали на событие. Под новостью появились следующие комментарии: "Стандартная львовская вонь. Еще не все привыкли?"; "Еще буквально 5 мин. Мусор дожгу…"; "Еще с вечера было слышно чем-то довольно неприятным".

Некоторые в комментариях даже выразили свое недовольство местными властями:

"Когда садового посадят?"; "Когда во Львове пропадет последняя лашара, которая за него голосует, это уже даже не смешно…".

Ранее "Телеграф" писал, что в последнее время Львовский железнодорожный вокзал превратился в настоящий лагерь для ромов. Прямо посреди перрона они устроили себе ночлег.