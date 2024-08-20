Вечер будет без света: во Львове обновили графики отключений на 21 августа

Местных жителей призывают экономить электроэнергию

Во Львове и области обновили графики отключений света на 21 августа. Как и ожидалось, свет начнут отключать вечером с 16:00.

Новые графики опубликовало "Львовоблэнерго". Узнать свою очередь можно на сайте компании или в чат-ботах.

Так, с 16:00 до 18:00 будут отключать только очередь 1.1. С 18:00 до 20:00 отключат сразу две очереди — 1.2 и 2.1. Под отключения с 20:00 до 22:00 попадают также две очереди одновременно — 2.2 и 3.1. А с 22:00 и до конца суток отключат только одну очередь 3.2.

"Призываем всех экономно использовать электроэнергию и не включать мощные электроприборы, чтобы предотвратить отключения", — призвали во "Львовоблэнерго".

Также жителям и гостям Львовской области напомнили, что узнать принадлежность к очереди можно несколькими способами:

на сайте "Львовоблэнерго";

чат-боте "Львовоблэнерго" в Viber (для бытовых потребителей);

чат-боте "Львовоблэнерго" в Telegram (для бытовых потребителей);

чат-боте "Львовоблэнерго Бизнес" в Viber (для юридических потребителей);

чат-боте "Львовоблэнерго Бизнес" в Telegram (для юридических потребителей).

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в "Укрэнерго" обрадовали украинцев прогнозом на следующую неделю. Могут не отключать свет, но при ряде условий.