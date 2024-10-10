Коли у Львові вдарять заморозки і мороз: прогноз

Погода буде нестійкою

Упродовж останніх днів Україна насолоджується теплом, з температурою понад 20 градусів у всіх регіонах. Жовтень розпочався незвично спекотно, і це дещо нагадувало літо. Згодом показники термометрів на Заході знизилися, наближаючись до сезонної норми. Більшість областей зазнали інтенсивних опадів, подекуди перевищивши місячну норму.

Синоптики прогнозують короткочасне повернення тепла 11-12 жовтня. Південно-західні вітри принесуть тепле повітря з Балкан та Туреччини. Проте це потепління буде нетривалим, зазначив у розмові з "Телеграфом" знаний метеоролог Ігор Кибальчич.

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12 жовтня холодні повітряні маси зі Скандинавії та Балтії почнуть проникати у північно-східні регіони України, поступово охоплюючи всю країну. Якщо 11 жовтня денна температура сягатиме +20…+26°С, то вже 13 жовтня вона різко знизиться до +7…+14°С по всій Україні, а на півдні та в Криму — до +16…+18°С.

Похолодання супроводжуватиметься дощами по всій країні. У південних, центральних та північних областях можливі сильні опади з грозами та шквальним вітром до 15-20 м/с.

14-16 жовтня погода залишатиметься нестабільною та холодною. Температура буде на 2-5°С нижчою за норму через надходження холодного повітря з півночі. Атмосферний тиск зростатиме через формування потужного скандинавського антициклону.

Температура продовжить знижуватися. Вночі очікується +2…+8°С, з можливими заморозками до -3°С на поверхні ґрунту та місцями в повітрі. Денна температура коливатиметься від +8 до +13°С.

Холодна погода триватиме до кінця другої декади жовтня. Після 16-17 жовтня ймовірність опадів зменшиться через зростання атмосферного тиску.

Таким чином, найближчими днями більшість регіонів України увійде в період метеорологічної осені, коли середньодобова температура тривалий час не перевищуватиме +15°С.

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