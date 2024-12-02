Во Львове установили главную елку: где ее взяли и как выглядит (видео, фото)

Городской бюджет на установку елки тратить не будут

В понедельник, 2 декабря, работники ЛКП "Зеленый Львов" срезали и доставили главную елку города. Ее уже установили на площади.

Об этом сообщает пресс-служба ЛГС. Отмечается, что в 2024 году дерево подарила семья Подворных из села Бирки.

Этой елке около 20 лет. Когда-то ее маленький сломанный саженец случайно нашла Анна, и благодаря заботе мужа и внука деревце выросло в настоящую красавицу.

Сейчас высота дерева – 18 метров. Елка уже мешала хозяйству семьи, поэтому решили ее подарить городу, чтобы создать немного хорошего настроения для военных, которые ее увидят, детей, горожан и гостей.

Местные телеграмм-каналы сообщают, что зеленую красавицу уже установили на площади во Львове. Засветят елку традиционно в канун дня Св. Николай, 5 декабря в 18:00 под колядки хора "Гомон".

В горсовете рассказали, что в этом году для декора используют старую иллюминацию, приобретенную в 2018 году. Верхушку украсит противотанковый "еж", созданный в 2022 году, как символ стойкости и несокрушимости. В то же время городской бюджет на установку елки тратить не будут.

Ранее "Телеграф" писал, что во Львове продают самые дорогие елки в Украине по возмутительным ценам.