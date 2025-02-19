Доброжелательным студентам предлагают работу во Львове: берут даже без опыта

Можно карьерно расти и бесплатно питаться

Найти работу в наше время — одно из самых сложных испытаний, особенно чтобы была хорошая зарплата и условия труда. Однако есть хорошая вакансия для студентов во Львове.

Всеукраинская сеть кофеен приглашает в большую команду Бариста. Соответствующее объявление появилось на сайте поиска работы. Есть вакансии в Центре Львова и в районе Сыхово.

Работодатель предлагает достойную и стабильную зарплату от 19000 гривен в месяц. Или ставка 800 грн/смена, а также процент от продаж и чаевые.

Гибкий график с пожеланиями сотрудника. Можно прийти без опыта — всему учат. Стажировки тоже оплачивают.

Бонусом будет повышение заработной платы (в зависимости от опыта работы в компании). Также есть доплаты и бонусы (за хорошее обслуживание гостей и правильное приготовление напитков). Корпоративная скидка 40% в меню, оплачиваемое питание и интересное обучение для профессионального развития. Карьерный рост – 91% управленцев – начинали с должности бариста.

Надо быть открытым и общительным и любить улыбаться. Чистота и порядок на рабочем месте – один из показателей профессионализма. Желание развиваться в интересной профессии и классной команде. Есть карьерные и профессиональные амбиции. Желание получить Level UP в навыке приготовления кофе.

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