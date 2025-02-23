У Львові засвітили сотні променів в честь полеглих захисників (фото)
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Мер Львова зробив щемливий допис
У неділю, 23 лютого, напередодні третьої річниці повномасштабного вторгнення у Львові по-особливому вшанували памʼять про загиблих на війні бійців. На Марсовому полі, де спочивають українські герої засвітили сотнею променів.
Відповідним дописом поділився в мережі мер Львова Андрій Садовий. Він опублікував фото і щемливо їх підписав.
Мер міста написав, що це вже традиційна акція. Її проводять напередодні річниці повномасштабного вторгнення.
"Ви — світло для світу!", — підписав він.
Місцеві телеграм-канали також опублікували відео. Там показали, як виглядає поле військових поховань.
Нагадаємо, Володимир Зеленський назвав втрати у війні з Росією. За його словами, втрати росіян оцінюються у 300-350 тисяч осіб убитими та 600-700 тисяч людей пораненими. 50-70 тисяч людей зникли безвісти.
"У війні загинули приблизно 45 100 наших людей, 390 тисяч — поранено", — сказав він.
При цьому він зазначає, що тисячі людей залишаються у російському полоні, але не зміг назвати точну цифру. При цьому він уточнив, що десь 19 500-19 800 дітей були насильно вивезені до Росії.
Раніше "Телеграф" писав, що Україна втратила молодого льотчика-винищувача.