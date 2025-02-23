Во Львове зажгли сотни лучей в честь павших защитников (фото)

Мэр Львова сделал щемящее сообщение

В воскресенье, 23 февраля, накануне третьей годовщины полномасштабного вторжения во Львове особо отметили память о погибших на войне бойцах. На Марсовом поле, где покоятся украинские герои, зажгли сотни лучей.

Соответствующим сообщением поделился в сети мэр Львова Андрей Садовый. Он опубликовал фото и щемяще их подписал.

Мэр города написал, что это уже традиционная акция. Ее проводят в канун годовщины полномасштабного вторжения.

"Вы — свет для мира!", — подписал он.

Местные телеграм также опубликовали видео. Там показали, как выглядит поле военных захоронений.

Напомним, Владимир Зеленский назвал потери в войне с Россией. По его словам, потери россиян оцениваются в 300-350 тысяч человек убитыми и 600-700 тысяч ранеными. 50-70 тысяч человек пропали без вести.

"В войне погибли около 45 100 наших людей, 390 тысяч — ранены", — сказал он.

При этом он отмечает, что тысячи людей остаются в плену, но не смог назвать точную цифру. При этом он уточнил, что около 19 500-19 800 детей были насильственно вывезены в Россию.

Ранее "Телеграф" писал, что Украина потеряла молодого летчика-истребителя.