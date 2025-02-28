Фаріон може стати Героєм України: документ відправили Зеленському

Донька мовозавиці вірить в те, що президент поставить свій підпис

Загибла Ірина Фаріон може отримати звання Героя України посмертно. Львівська обласна військова адміністрація скерувала подання президенту України Володимиру Зеленському.

Відповідний документ оприлюднила донька Ірини Фаріон Софія Особа. Львівська ОВА просить надати Ірині Фаріон звання Героя України з відзначенням ордена Держави (посмертно) "за багаторічну сумлінну працю в галузі українознавства, вагомий внесок у розвиток науки й освіти, плідну громадсько-політичну діяльність та невтомну ідеологічну боротьбу під час гібридної агресії проти України".

Софія Особа на своїй сторінці звернулась до Володимира Зеленського. Вона вірить в те, що президент поставить свій підпис.

"Пане Президенте, як донька Ірини Фаріон, вдова загиблого воїна Василя Особи, вірю в те, що ви поставите свій підпис, і що Ірина Фаріон стане Героєм України! Для її внуків Евуні та Дмитрика — це важливо, як і для усіх свідомих українців. Бо саме Ірина Фаріон у тилу захищала українську державу, її мову та культуру", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, влітку минулого року на сайті Кабінету Міністрів зареєстрували петицію з проханням надати Ірині Фаріон звання "Героя України" (посмертно). Як зазначалося у зверненні, за час своєї діяльності вона багаторічно укріплювала позиції державної мови.

У вересні петиція набрала необхідні 25 тисяч голосів. Кабінет міністрів відповів, що звернення громадян розглянуть на засіданні нагородної комісії. Також уряд нагадав, що звання Герой України присвоюють тим громадянам, які здійснили визначний геройський вчинок або визначне трудове досягнення.

Розслідування вбивства Ірини Фаріон — що відомо

13 лютого Шевченківський районний суд Львова почав розгляд по суті справи про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон.

Слідство вважає, що В’ячеслав Зінченко ввечері 19 липня 2024 року підстеріг мовознавицю Ірину Фаріон у подвір’ї її будинку на вулиці Масарика у Львові. Як зазначається, він наблизився до жінки та вистрілив їй у голову, після чого втік. За кілька годин громадська діячка померла в лікарні .

Після зміни підозри Зінченка підозрюють в умисному вбивстві людини у зв’язку з виконанням нею громадянського обов’язку з мотивів національної нетерпимості, а також у незаконному поводженні зі зброєю.

Прокурор заявив, що Зінченко у 2022 році долучився до Telegram-групи націонал-соціалістичного угруповання NS/WP. У 2024 році приєднався також до групи, яка повʼязана з російською неонацистською організацією. Ці спільноти пропагують культ насильства й жорстокості, а також расову, національну та релігійну нетерпимість і дискримінацію.

За даними слідства, в Зінченка могла виникнути особиста неприязнь до Ірини Фаріон через її активну позицію щодо захисту української мови. Хоча заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов заявляв після особистого спілкування із Зінченком, що той є "абсолютно проукраїнським". Але, мовляв, хлопець "вважає, що не треба розділяти українське суспільство".

Сам Зінченко відкидає причетність до вбивства Фаріон. Також заперечує проти цивільного позову, у якому донька вбитої мовознавиці Софія Особа просить про компенсацію в 15 млн гривень за вбивство матері.

За висунутими статтями хлопцю загрожує довічне позбавлення волі.