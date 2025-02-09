У Львові спаплюжили табличку Ірини Фаріон (момент потрапив на відео)

В поліції відреагували на інцидент

У Львові стався випадок вандалізму. Двоє невідомих облили фарбою табличку з назвою вулиці Ірини Фаріон, яку на початку 2025 року тільки відкрили.

Про це стало відомо з допису керуючого справами виконкому Львівської міської ради Євгена Бойко. За його словами, подія трапилася вранці 9 лютого близько 6:15.

Як псували табличку з іменем Ірини Фаріон

Деталі інциденту потрапили на відео з камер спостереження. На відео видно, як двоє чоловіків у балаклавах підходять до місця, де розміщена табличка.

Вулиця Ірини Фаріон

Молодики по черзі підіймаються на стіну з балончиком фарби та обливають табличку. Увесь процес зловмисники знімають на камеру в телефоні, після цього тікають.

Євген Бойко зауважив, що спершу в мережах повідомляли, що табличку закидали багнюкою, однак це виявилася фарба. Наразі поліція шукає вандалів.

Табличку замалювали фарбою. Фото - Євген Бойко

На це також відреагував депутат Львівської міськради від партії "Свобода" Андріан Гутник.

"Віримо в правоохоронців. Як знайшли стрільця, так знайдуть і якусь московську наволоч, яка боїться Ірини Фаріон", – написав чиновник.

Він також показав, як виглядає табличка, після того, як змили фарбу.

Наразі пошкоджену табличку вже замінили

Донька покійної Софія Особа також прокоментувала інцидент. Вона написала, що всіх покарають.

"Знайдуть та покарають! Ви боїтеся Вбиту Ірину Фаріон, бо її ідеї ЖИТИМУТЬ ВІЧНО!", — йдеться в її повідомленні.

Поліція Львівської області також прокоментувала подію. Правоохоронці встановлюють осіб, які пошкодили табличку з назвою вулиці імені Ірини Фаріон.

"Сьогодні, 9 лютого, під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили публікацію з фотографією зафарбованої таблички з назвою вулиці імені Ірини Фаріон. За цим фактом проводиться перевірка. Поліцейські встановлюють осіб, причетних до вчинення правопорушення, вирішується питання правової кваліфікації події", — йдеться у коментарі пресслужби.

Вбивство Ірини Фаріон — що відомо

19 липня 2024 року, стався трагічний напад на відому українську мовознавицю Ірину Фаріон. В результаті стрілянини вона отримала важкі поранення, які призвели до її смерті у лікарні.

Вже 22 липня тисячі українців прийшли попрощатися з Іриною Фаріон. Церемонія прощання відбулася з широким громадським резонансом. Поховали діячку на Личаківському кладовищі у Львові, на полі №22.

Наприкінці серпня на фасаді будинку на вулиці Масарика, 3, де вона проживала, встановили меморіальну пам’ятку, щоб вшанувати її пам'ять.

Прокуратура порушила кримінальну справу за статтею про умисне вбивство.

Пізніше правоохоронці затримали підозрюваного — В’ячеслава Зінченка у Дніпрі.

Галицький суд Львова взяв ймовірного вбивцю під варту без права внесення застави. Пізніше адвокати Зінченка подавали апеляцію з проханням змінити запобіжний захід, але отримали відмову. Нещодавно стало відомо, що суд продовжив запобіжний захід підозрюваному. А наприкінці 2024 року, підозрюваному у вбивстві Фаріон змінили кваліфікацію злочину. Йому загрожує вища міра покарання.