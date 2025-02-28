Фарион может стать Героем Украины: документ отправили Зеленскому

Дочь языковицы верит в то, что президент поставит свою подпись

Погибшая Ирина Фарион может получить звание Героя Украины посмертно. Львовская областная военная администрация направила представление президенту Владимиру Зеленскому.

Соответствующий документ обнародовала дочь София Особа. Львовская ОВА просит присвоить Ирине Фарион звание Героя Украины с вручением ордена Государства (посмертно) "за многолетний добросовестный труд в области украиноведения, весомый вклад в развитие науки и образования, плодотворную общественно-политическую деятельность и неутомимую идеологическую борьбу во время гибридной агрессии против Украины".

София Особа на своей странице обратилась к Владимиру Зеленскому. Она верит в то, что президент поставит свою подпись.

"Господин Президент, как дочь Ирины Фарион, вдова погибшего воина Василия Особы, верю в то, что вы поставите свою подпись, и Ирина Фарион станет Героем Украины! Для ее внуков Эвуни и Дмитрия — это важно, как и для всех сознательных украинцев. Потому что именно Ирина Фарион в тылу защищала украинское государство, его язык и культуру", — говорится в сообщении.

Напомним, летом прошлого года на сайте Кабинета Министров зарегистрировали петицию с просьбой присвоить Ирине Фарион звание "Героя Украины" (посмертно). Как отмечалось в обращении, за время своей деятельности она много лет укрепляла позиции государственного языка.

В сентябре петиция набрала необходимые 25 тысяч голосов. Кабинет министров ответил, что обращение граждан рассмотрят на заседании наградной комиссии. Также правительство напомнило, что звание Герой Украины присваивают тем гражданам, которые совершили выдающийся героический поступок или выдающееся трудовое достижение.

Расследование убийства Ирины Фарион — что известно

13 февраля Шевченковский районный суд Львова начал разбирательство по сути дела об убийстве языковеда Ирины Фарион.

Следствие считает, что Вячеслав Зинченко вечером 19 июля 2024 года подстерег языковеда Ирину Фарион во дворе ее дома на улице Масарика во Львове. Как отмечается, он приблизился к женщине и выстрелил ей в голову, после чего скрылся. Через несколько часов общественный деятель умерла в больнице.

После изменения подозрения Зинченко подозревают в умышленном убийстве человека в связи с выполнением им гражданского долга по мотивам национальной нетерпимости, а также в незаконном обращении с оружием.

Прокурор заявил, что Зинченко в 2022 году присоединился к Telegram-группе национал-социалистической группировки NS/WP. В 2024 году присоединился также к группе, которая связана с российской неонацистской организацией. Эти сообщества пропагандируют культ насилия и жестокости, а также расовую, национальную и религиозную нетерпимость и дискриминацию.

По данным следствия, у Зинченко могла возникнуть личная неприязнь к Ирине Фарион из-за ее активной позиции по защите украинского языка. Хотя заместитель председателя Нацполиции Андрей Небытов заявлял после личного общения с Зинченко, что тот является "абсолютно проукраинским". Но, мол, парень "считает, что не надо разделять украинское общество".

Сам Зинченко отвергает причастность к убийству Фарион. Также возражает против гражданского иска, в котором дочь убитой языковеда София Особа просит о компенсации в 15 млн гривен за убийство матери.

По выдвинутым статьям парню грозит пожизненное лишение свободы.