Фаріон хотіли вбити раніше. Донька мовознавиці показала сенсаційне відео

Вже тоді злочинець мав дивний вигляд

Відома українська діячка та філологиня Ірина Фаріон, ймовірно, мала померти ще 17 липня. Адже в цей день, за словами її доньки, злочинець намагався здійснити замах на її життя вперше.

Про це повідомляє донька Фаріон Софія Семчишин у Facebook. Вона також опублікувала відповідне відео, яке підтверджує ці слова.

На кадрах видно, як Ірина Фаріон повертається додому після запису "Ген українців", а з-за рогу виходить юнак у червоній футболці. Але він не встигає навіть наблизитись до мовознавиці, бо вона швидко зайшла у під'їзд.

"Ти хотів Маму вбити! Але…мама швидше зайшла у під’їзд, ніж ти міг в тупій своїй голові подумати. Мама поверталась о 17 год. 13 хв з останнього запису "Гену українців" на каналі НТА", — йдеться у повідомленні.

За словами Семчишиної, злочинець у 30 градусну літню спеку мав дивний вигляд, адже був за тепло одягнений та у шкіряних рукавицях.

"Тепер тобі буде Божа кара. Ще трохи потерпи та читай свою Азбуку терору та книгу Арештанта на руском язике. До кінця своїх днів", — додає донька мовознавиці.

Зауважимо, що Ірину Фаріон вбили 19 липня 2024 року. Злочинець пустив їй кулю в голову, жінка померла в реанімації від отриманої травми.

Раніше "Телеграф" розповідав, що підозрюваний у вбивстві Фаріон чесно відповів, чи погодився б на обмін у Росію.