"Зрада" відміняється? Стало відомо, чому вулицю Стуса перейменували на Київщині

"Телеграф" розібрався у ситуації

Перейменування вулиць триває, одна з таких отримала нову назву на Київщині. Мова йде за вулицю імені Василя Стуса, яку перейменували на Захисників України в селищі Велика Мотовилівка Фастівського району. Однак виявилось, що в селі було таких дві вулиці.

Раніше журналіст, військовослужбовець та автор книги "Справа Василя Стуса" Вахтанг Кіпіані повідомляв, що на сайті Фастівської міської ради немає пояснення такого рішення. "Телеграф" звернувся із запитом до місцевої ради, аби отримати інформацію щодо перейменування даної вулиці.

Видання отримало відповідь. Там пояснили, чому міська рада перейменувала вулицю.

У листі йдеться, що 13 жовтня 2022 року вулицю Толстого в селищі Велика Мотовилівка перейменували на вулицю Василя Стуса. Однак під час внесення цих змін до Державного реєстру речових прав виявилось, що вулиця Василя Стуса в цьому селі вже існувала з 24 жовтня 2008 року (згідно з рішенням №XVIII-10-V Червономотовилівської сільської ради).

Тому, аби уникнути дублювання, 13 лютого 2025 року Фастівська міська рада прийняла рішення про перейменування однієї з вулиць Василя Стуса на вулицю Захисників України.

Таким чином, на цей момент у селі Велика Мотовилівка є і вулиця Василя Стуса (наявна з 2008 року), і вулиця Захисників України (колишня вул. Толстого).

Натомість під час вивчення отриманої інформації, виявилось що на онлайн-картах немає старої назви вулиці Василя Стуса. Обидві вулиці на карті "Візіком" позначені, як вулиця Толстого.

"Телеграф" отримав офіційну карту від Фастівської міської ради. Ось так перша вулиця Василя Стуса виглядала раніше, а тепер має назву Захисників України.

Що передувало

У селі Велика Мотовилівка на Київщині вулицю імені Василя Стуса перейменували на Захисників України. Про це повідомив журналіст та військовослужбовець Вахтанг Кіпіані.

Автор книги "Справа Василя Стуса" зазначив, що на сайті Фастівської міської ради немає пояснення такого рішення.

"І справді — навіщо казати якісь слова. Мають право перейменувати — зробили це. При цьому карта села свідчить про наявність вулиць Садова та Урожайна. Тобто на честь Захисників України можна було б цілком спокійно перейменувати й не ту, яка названа на честь поета. Хотілося б почути логіку ініціаторів. Якщо вона є", — прокоментував Кіпіані.

Він додав, що неподалік від перейменованої вулиці, у сусідньому селі Борова, жив Віктор Медведчук — колишній народний депутат України та адвокат Василя Стуса у справі, за якою письменника засудили до ув'язнення.

Раніше "Телеграф" писав, що Вілкул різко висловився щодо перейменування вулиць Кривого Рогу.