Село на Тернопільщині пересварилось через перейменування вулиці на честь Героя

У справу були змушені втрутитися депутати

У селі Івашківці на Тернопільщині розгорівся конфлікт через пропозицію перейменувати вулицю Вишнівецького на честь Героя Івана Ковальчука. Місцева громада розділилася на два табори, кожен з яких має власну принципову позицію.

Питання про перейменування вулиці постало після звернення до Збаразької міської ради. Ініціатори пропонують вшанувати пам'ять місцевого Героя, який загинув минулого літа на фронті. Про це пише місцеве видання "Тернополяни".

На засіданні постійної депутатської комісії з питань законності зібралися представники різних груп населення. Серед присутніх були мати і сестра загиблого захисника.

Герой Іван Ковальчук

Частина жителів категорично виступає проти перейменування. Вони наголошують, що в селі вже багато загиблих захисників, і створення меморіальної стели є достатнім способом вшанування пам'яті. Місцеві мешканці стверджують, що зібрані на підтримку перейменування підписи є підробленими. І взагалі — що згорьованій матері це не поверне дитину.

Родина Героя має протилежну позицію. Мати загиблого Івана Ковальчука підкреслила, що її сини воювали на передовій, захищаючи країну. Вона не розуміє спротиву громади та вважає перейменування даниною поваги загиблому синові.

Депутати намагалися врегулювати конфлікт і запропонували провести додаткові громадські обговорення. Вони закликали мешканців до порозуміння та спільного діалогу. Проте наразі рішення немає.

Довідка: Іван Ковальчук, 31-річний захисник з Тернопільщини, загинув під час танкового обстрілу поблизу населеного пункту Берестове Бахмутського району Донецької області минулого літа.

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