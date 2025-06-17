У Львові авто за сотню тисяч доларів перекрило прохід: "майстру паркування" лишили сюрприз

Послання написано нецензурно

У центрі Львова, біля "Гранд Готелю", помітили елітний Chevrolet Corvette, власник якого, очевидно, не надто переймався правилами паркування. Через це авто стало героєм соцмереж.

Фото потрапили до місцевих телеграм-каналів. На лобовому склі дорогого автомобіля зʼявилася записка із нецензурним посланням.

"Паркуй відро своє нормально…", — уривок із записки.

Місцеві залишили записку для "майстра паркування"

Автівка, попри свій розкішний вигляд, не залишила байдужими пішоходів. Судячи з дописів, припаркували її з порушенням, частково перекривши прохід. Це й обурило львівʼян, які вирішили висловити своє ставлення просто і прямо.

Авто перекрило прохід

Зазначимо, Chevrolet Corvette C8 — це дорогий спорткар, вживане авто нової моделі коштує понад 120 тисяч доларів.

В Україні зареєстровано одиниці Corvette C8. Журналісти та автомобільні оглядачі неодноразово повідомляли про появу "декількох" таких спорткарів у різних містах — зафіксували помаранчевий у Києві, чорний у Харкові, синій у Запоріжжі.

Також на сайтах купівлі-продажу наразі розміщено декілька пропозицій цієї моделі Corvette — це вживані автомобілі 2020–2022 років випуску.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві "герой паркування" отримав від місцевих смердючий сюрприз. На лобовому склі водія чекала не наліпка чи записка.