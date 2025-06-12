Вибух чи витік газу? Дітей екстрено евакуювали з садочка у Львові (відео)

На місці працюють рятувальники

У Львові у приватному садочку сталась надзвичайна ситуація. В одному з приміщень виявили сильне задимлення, через що дітей евакуювали та викликали рятувальників ДСНС.

"Телеграф" вже побував на місці події. Зазначається, що інцидент стався на вул. Княгині Ольги, деякі пабліки писали навіть про вибух.

"Рятувальники ліквідовують наслідки надзвичайної події. Попередньо, постраждалих немає", — повідомило джерело "Телеграфу".

Водночас адміністрація дошкільного закладу вже прокоментувала інцидент. Відомо, що по обіді в садку почули запах нібито газу і спрацювала сигналізація.

"Проте газу у нас в садку немає, садок працює на електриці. На вулиці було задимлення. Ми негайно викликали газову службу та евакуювали дітей на двір. Повідомили батьків", – зазначили в дитячій установі.

По приїзду рятувальники припустили, що можливо стався витік газу в ЖК під землею, яка частково є на території садка. Згодом виявилось, що найімовірніше загорілись високовольтні кабелі під землею, а це спричинило задимлення та спрацювала пожежна сигналізація.

Адміністрація садка ще раз наголосила, що ніякого вибуху, про який пишуть у мережі, не було.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Львівщині дуб розчавив туристичний автобус. На щастя, на момент події всередині нікого не було, тому вдалося обійтися лише пошкодженням техніки.