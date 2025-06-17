Во Львове авто за сотню тысяч долларов перекрыло проход: "мастеру парковки" оставили сюрприз

Послание написано нецензурно

В центре Львова, возле "Гранд Отеля", заметили элитный Chevrolet Corvette, владелец которого, очевидно, не слишком беспокоился о правилах парковки. Из-за этого авто стало героем соцсетей.

Фото попали в местные телеграм-каналы. На лобовом стекле дорогого автомобиля появилась записка с нецензурным посланием.

"Паркуй ведро свое нормально…", — отрывок из записки.

Местные оставили записку для "мастера парковки"

Автомобиль, несмотря на свой роскошный вид, не оставил равнодушными пешеходов. Судя по сообщениям, припарковали ее с нарушением, частично перекрыв проход. Это и возмутило львовян, решивших выразить свое отношение просто и прямо.

Авто перекрыло проход

Отметим, Chevrolet Corvette C8 – это дорогой спорткар, подержанное авто новой модели стоит более 120 тысяч долларов.

В Украине зарегистрированы единицы Corvette C8. Журналисты и автомобильные обозреватели неоднократно сообщали о появлении "нескольких" таких спорткаров в разных городах — зафиксировали оранжевый в Киеве, черный в Харькове, синий в Запорожье.

Также на сайтах купли-продажи размещено несколько предложений этой модели Corvette — это б/у автомобили 2020–2022 годов выпуска.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве "герой парковки" получил от местных вонючий сюрприз. На лобовом стекле водителя ждала не наклейка или записка.