Во Львове авто за сотню тысяч долларов перекрыло проход: "мастеру парковки" оставили сюрприз
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Послание написано нецензурно
В центре Львова, возле "Гранд Отеля", заметили элитный Chevrolet Corvette, владелец которого, очевидно, не слишком беспокоился о правилах парковки. Из-за этого авто стало героем соцсетей.
Фото попали в местные телеграм-каналы. На лобовом стекле дорогого автомобиля появилась записка с нецензурным посланием.
"Паркуй ведро свое нормально…", — отрывок из записки.
Автомобиль, несмотря на свой роскошный вид, не оставил равнодушными пешеходов. Судя по сообщениям, припарковали ее с нарушением, частично перекрыв проход. Это и возмутило львовян, решивших выразить свое отношение просто и прямо.
Отметим, Chevrolet Corvette C8 – это дорогой спорткар, подержанное авто новой модели стоит более 120 тысяч долларов.
В Украине зарегистрированы единицы Corvette C8. Журналисты и автомобильные обозреватели неоднократно сообщали о появлении "нескольких" таких спорткаров в разных городах — зафиксировали оранжевый в Киеве, черный в Харькове, синий в Запорожье.
Также на сайтах купли-продажи размещено несколько предложений этой модели Corvette — это б/у автомобили 2020–2022 годов выпуска.
Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве "герой парковки" получил от местных вонючий сюрприз. На лобовом стекле водителя ждала не наклейка или записка.