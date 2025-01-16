Останки Путіна перепоховають у Львові

Ще планують перепоховати 4 братські могили

У Львові перенесуть радянські поховання з Пагорба Слави на Голосківське кладовище. Серед них є і могила радянського майора Степана Путіна.

Про це повідомляє Львівська міськрада. Зазначається, що планується ексгумувати та перепоховати понад 200 одиничних поховань та кілька братських могил.

"На території Пагорба Слави проведуть дослідження та ексгумацію поховань. Знайдені останки та надмогильні плити перенесуть на спеціально визначене місце на Голосківське кладовище. Серед могил, які перенесуть, — останки агента НКВС Ніколая Кузнєцова та майора Степана Путіна", — йдеться у повідомленні.

Адміністрація міста наголосила, що Пагорб Слави із похованнями має статус пам'ятки історії. Меморіал збудували на честь воїнів, які загинули в роки Першої світової війни та радянських військових, які брали участь у боях за Львів у 1944 році.

Перепоховають понад 200 одиничних поховань і чотири братські могили. Зокрема:

одна братська могила російських воїнів;

три братські могили радянських воїнів;

24 могили Героїв Радянського Союзу;

226 індивідуальних могил радянських воїнів.

Зауважимо, що серед могил, які перенесуть, — останки розвідника Миколи Кузнєцова та майора Степана Путіна.

Що відомо про Степана Путіна

Він майор гвардії, герой Радянського Союзу. Родом із Молотовської області РФ (зараз Пермський край). Командир батальйону 25-ї гвардійської механізованої бригади. Загинув у лютому 1945 року у Львові, де його й поховали.

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