Пекельна спека повертається? Яким регіонам не пощастить з погодою найближчими днями

Подекуди прогнозуються дощі

Липнева прохолода та дощі зовсім скоро зміняться в Україні спекою. Адже вже наприкінці тижня більшість областей очікує до +40 градусів вдень.

Про це "Телеграфу" розповів синоптик Ігор Кибальчич у матеріалі "Не лише спека до +39: які сюрпризи принесе українцям кінець липня".

"Найбільш спекотні дні очікуються з 25 по 29 липня на Лівобережжі та півдні країни. У західних та північних областях температура повітря буде комфортнішою як вдень, так і вночі. У середньому нічна температура коливатиметься в діапазоні +12…+19 °С, денна +23…+29 °С. У центральних, південних та східних регіонах вночі очікується +16…+23 °С, а вдень +30…+37 °С. На крайньому півдні, у Криму та на Донбасі місцями можлива спека до +38…+39 °С", — каже синоптик.

Погода в Україні 25-27 липня

Вже з п'ятниці, 25 липня, Україну поступово почне накривати спека, про що свідчать дані Ventusky. На заході та півночі очікується до +27 градусів, а на сході та в центрі — до +30 градусів. Найспекотніше буде на півдні України, де прогнозується до +33 градусів. Опади можливі в західних областях, що вплине на денну температуру.

Погода в Україні 25 липня

У суботу, 26 липня, на півночі та заході буде до +27 градусів, а на сході — до +33 градусів. Найспекотнішу погоду прогнозують в центрі та на півдні країни, де стовпчик термометра підніметься до +37 градусів. Дощ та зливу синоптики обіцяють на північному сході.

Погода в Україні 26 липня

У неділю, 27 липня, спека частково захопить і північні області, де термометр вдень покаже до + 30 градусів. На заході очікується прохолодна погода — буде до +21 градуса. А от центральні, південні та східні області очікує спека до +37 градусів.

Погода в Україні 27 липня

Раніше "Телеграф" розповідав, коли зливи накриють Україну.