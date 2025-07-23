Спека в Києві вжарить ще сильніше чи принесе дощі та грози? У синоптиків розділилися думки

Варто взяти з собою дощовик чи парасольку

У Києві продовжує триматись спека, до якої, ймовірно, найближчими днями додасться дощ з грозою.

За прогнозом Meteofor, протягом 24-25 липня у місті буде ясна та спекотна погода. Хоча у Sinoptik кажуть, що без опадів та гроз, ймовірно, не обійдеться.

У четвер і п'ятницю, 24-25 липня, погода буде літньою — спекотною та трошки хмарною. Можливі місцями пориви свіжого вітру — до 8 м/с, передали у Meteofor.

Температура повітря у ці дні прогріється до +28…30 градусів вдень та охолоне до +18…19 градусів вночі.

Якою буде температура

У Sinoptik трохи інший прогноз. Протягом 24 липня на небі над Києвом плаватимуть грозові хмари, але без дощу. Вже 25 липня очікується дощ з грозою. Він йтиме протягом дня-вечора. Найсильнішим він буде в кінці доби.

Показники на термометрах вдень піднімуться до +28…30 градусів, а вночі опустяться до +18…20 градусів. Сила вітру не розгуляється вище слабких 2 м/с.

Коли дощитиме

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли спека покине Україну. Синоптики дали прогноз на найближчі дні.