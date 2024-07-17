Від 15 до 20 градусів різниці: наскільки швидко розжарюється авто на сонці

Знадобиться буквально кілька хвилин

Літня спека перетворює автомобіль на справжню піч на колесах. Салон авто здатен нагріватися до небезпечних температур за лічені хвилини. Це може становити серйозну загрозу. Багато хто недооцінює швидкість та інтенсивність нагрівання салону, що часом призводить до трагічних наслідків.

Сонячні промені легко проникають крізь скло, але тепло не може так само легко вийти назовні. Це створює ефект теплиці, через який температура в салоні стрімко зростає.

Як швидко розжарюється автомобіль на сонці

Дослідження показують, що різниця між температурою зовні та всередині авто може сягати 15-20 градусів. Це відбувається надзвичайно швидко. Вже за 10 хвилин на сонці салон розжарюється на 13 градусів вище за навколишнє середовище. Якщо надворі 28°C, то в машині буде вже 41°C. А за пів години ця різниця зросте до 20 градусів – при тих самих 28°C зовні в салоні буде вже 48°C!

Така спека небезпечна не лише для людей та тварин. У розпеченому салоні можуть вибухнути аерозольні балончики, зіпсуватися електроніка, розплавитися пластикові предмети. Тому не залишайте в машині на сонці ноутбуки, телефони, окуляри та інші чутливі до тепла речі.

Особливо небезпечно залишати в автомобілі дітей та тварин. Їхній організм перегрівається набагато швидше за дорослу людину. Навіть кількахвилинне перебування в розжареному салоні може призвести до теплового удару або навіть смерті.

Щоб уникнути перегріву авто, паркуйтеся в тіні та або використовуйте сонцезахисні екрани на лобове скло. Можна також залишати вікна трохи відчиненими для циркуляції повітря, але це мало допомагає.

Нагадаємо, як писав "Телеграф" раніше, є 5 помилок при запуску двигуна, які помалу знищують ваше авто. Не повторюйте їх, аби не нарватися на дорогий ремонт.