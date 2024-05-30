Підтримати Харків гривнею. ТОП-10 місцевих брендів їжі, прикрас та одягу

Підприємцям стає все важче працювати через обстріли

Росія посилила обстріли Харкова, який і так понад два роки страждає від невигідного сусідства. Знищена типографія видавництва Vivat, обстріли переповненого гіпермаркету у розпал вихідного дня… Харківські бізнеси зараз мають складні часи.

Українці в соцмережах почали ділитися назвами улюблених брендів з Харкова, аби підтримати місцевих підприємців гривнею. Мережі Novus та Varus розповідають клієнтам, які продукти у їхніх магазинах належать харківськими компаніями. На сайті Varus з’явилась окрема сторінка з товарами з позначкою "Зроблено у Харкові".

Супермаркети підказують, які з продуктів на полицях зроблені у Харкові

1.Видавництво Vivat

Росія поцілила двома ракетами по типографії "Фактор-друк" 23 травня, прямо перед "Книжковим арсеналом". Загинули сім працівників, знищений палітурний цех, згоріли 50 тисяч книжок.

Читачі відповіли на це флешмобом і почали висловлювати свою підтримку видавництва Vivat купівлею книжок. При чому, приєдналися західні політики та журналісти, як-от, британський посол Мартін Гаррі, кореспондент The Guardian Люк Гардінг.

Придбати книжки видавництва можна на сайті, а "Нова пошта" до 30 червня безкоштовно надсилає куплені у Vivat книжки.

2.Книжки для дітей від "АССА"

Родом із Харкова також видавництво "АССА", яке спеціалізується на випуску дитячої художньої, шкільної та розвивальної літератури. Серед останніх гучних новинок видавництва — книга "Хоробрі казки". Це 12 історій, які пояснюють дітям нові реалії.

Також варта уваги книжка Марко Терен "Сім мішків гречаної вовни. Про діда Панька і чарівну силу". Вона розповідає про діда Панька, що вирушив у далеку мандрівку.

3.Смаколики

У харківських підприємців можна замовити усілякі смаколики і одним виробником тут не обмежитися. Ось найцікавіші з них:

печиво та пряники від "Волхов" (зверніть увагу на "Харківське класичне"),

шоколадні плитки і цукерки ручної роботи Chocolate Amour,

морозиво (пломбір "Хрещатик" та "Каштан" виробляє харківський "Хладик"),

мережа пекарень "Кулиничі" родом з Харкова,

бісквіти "Харківської бісквітної фабрики",

карамельний попкорн та інші солодощі від фабрики "АСК".

4.Сири "Пані Юпітер"

Фермерське господарство "Юпітер" з села Хотімля пережило російську окупацію та продовжує працювати у ці складні часи. На фермі є власні корови, майстри виготовляють першокласні молочні вироби, які майже одразу везуть до Харкова.

В асортименті ферми є дуже апетитні сири, до яких точно варто придивитися. Замовити можна онлайн, мінімальна вага – 200 грамів.

5.Варення

Крафтовий виробник Portosha заінтригує будь-якого гурмана, бо пропонує 12 смаків алкогольного варення. Серед назв: "Апероль", "Дайкірі", "Сангрія", "Пінаколада", "Йорш". Варто також спробувати варення "Соснові шишки".

6.Шкарпетки

Харківський бренд шкарпеток Griffon Socks продовжує працювати попри обстріли та блекаути у місті, має кілька складів на випадок обстрілів. Бренд відомий своїми тематичними боксами шкарпеток.

Серії присвячені видатним українцям, містам, етніці. Для створення кожного боксу компанія співпрацює з українськими художниками та дизайнерами.

Що можна купити: бокс "Козаки box", "Який ти птах?", "Ukrainian writers box".

7.Жіночий одяг бренду Wonder

Харківський бренд Wonder пропонує сорочки, жилети та штани з льону на літо, легкі сатинові сукні. Тут також можна знайти жакети та якісні плащі.

8.Взуття

Бренд Merle шиє шкіряне анатомічне та barefoot взуття. Воно відрізняється розширеним носом, який не тисне на пальці й запобігає деформації стопи. Можна знайти взуття на будь-яку пору року, є черевики на шнурівці і блискавці, босоніжки, сандалі, туфлі, кросівки.

9.Одяг для малюків

На сторінці бренду дитячого одягу Magbaby продовжують з’являтися новинки попри обстріли Харкова. Напередодні компанія представила лінійку кольорових бавовняних лосин на літо. Також тут можна купити костюми, комбінезони, головні убори та інший одяг й аксесуари.

10.Прикраси

У ювелірного дому "Орінго" можна замовити срібну каблучку-Держпром і дивувати знайомих оригінальними луками.

До колекції "Чарівні міста України" увійшло 15 каблучок, які символізують 15 міст України. Це Миколаїв з Музеєм суднобудівництва і флоту, Одеса з Оперним театром, Львів з Площею Ринок, Київ з Центральним залізничним вокзалом.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Києві зросла вартість оренди через ситуацію в Харкові. Багато жителів почали швидко шукати безпечніше місце для проживання, що суттєво позначилося на попиті на оренду.