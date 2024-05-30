Поддержать Харьков гривной. ТОП-10 местных брендов еды, украшений и одежды

Предпринимателям из становится все труднее работать из-за обстрелов

Россия усилила обстрелы Харькова, который и так более двух лет страдает от невыгодного соседства. Уничтожена типография издательства Vivat, обстрелы переполненного гипермаркета в разгар выходного дня… У Харьковских бизнесов сейчас есть сложные времена.

Украинцы в соцсетях начали делиться названиями любимых брендов из Харькова, чтобы поддержать местных предпринимателей гривной. Сети Novus и Varus говорят клиентам, какие продукты в их магазинах принадлежат харьковскими компаниями. На сайте Varus появилась отдельная страница с товарами с пометкой "Сделано в Харькове".

Супермаркеты подсказывают, какие из продуктов на полках сделаны в Харькове

1. Издательство Vivat

Россия попала двумя ракетами по типографии "Фактор-друк" 23 мая, прямо перед "Книжным арсеналом". Погибли семь работников, уничтожен переплетный цех, сгорели 50 тысяч книг.

Читатели ответили на это флешмобом и начали выражать свою поддержку издательству Vivat покупкой книг. Причем, присоединились западные политики и журналисты, например, британский посол Мартин Гарри, корреспондент The Guardian Люк Гардинг.

Купить книги издательства можно на сайте, а "Новая почта" до 30 июня бесплатно присылает купленные у Vivat книги.

2. Книги для детей от "АССА"

Родом из Харькова также издательство "АССА", специализирующееся на выпуске детской художественной, школьной и развивающей литературы. Среди последних громких новинок издательства — книга "Храбрые сказки". Это 12 историй, объясняющих детям новые реалии.

Также стоит внимания книга Марко Терен "Семь мешков гречневой шерсти. О деде Паньке и волшебной силе". Она рассказывает о деде Паньке, отправившемся в далекое путешествие.

3. Сладости

У харьковских предпринимателей можно заказать всяческие вкусности и одним производителем здесь не ограничиться. Вот самые интересные из них:

печенье и пряники от "Волхов" (обратите внимание на "Харьковское классическое"),

шоколадные плитки и конфеты ручной работы Chocolate Amour,

мороженое (пломбир "Хрещатик" и "Каштан" производит харьковский "Хладик"),

сеть пекарен "Кулиничи" родом из Харькова,

бисквиты "Харьковской бисквитной фабрики",

карамельный попкорн и другие сладости от фабрики "АСК".

4. Сыры "Пани Юпитер"

Фермерское хозяйство "Юпитер" из села Хотимля пережило российскую оккупацию и продолжает работать в эти сложные времена. На ферме есть собственные коровы, мастера производят первоклассные молочные изделия, которые почти сразу везут в Харьков.

В ассортименте фермы очень аппетитные сыры, к которым точно стоит присмотреться. Заказать можно онлайн, минимальный вес – 200 грамм.

5. Варенье

Крафтовый производитель Portosha заинтригует любого гурмана, потому что предлагает 12 вкусов алкогольного варенья. Среди названий: "Апероль", "Дайкири", "Сангрия", "Пинаколада", "Йорш". Следует также попробовать варенье "Сосновые шишки".

6. Носки

Харьковский бренд носков Griffon Socks продолжает работать, несмотря на обстрелы и блэкауты в городе, имеет несколько складов на случай ЧС. Бренд известен своими тематическими боксами носков.

Серии посвящены выдающимся украинцам, городам, этнице. Для создания каждого бокса, компания сотрудничает с украинскими художниками и дизайнерами.

Что можно купить: бокс "Казаки box", "Какая ты птица?", "Russian writers box".

7. Женская одежда бренда Wonder

Харьковский бренд Wonder предлагает рубашки, жилеты и льняные брюки на лето, легкие сатиновые платья. Здесь можно найти жакеты и качественные плащи.

8. Обувь

Бренд Merle шьет кожаную анатомическую и barefoot обувь. Оно отличается расширенным носом, который не давит на пальцы и предотвращает деформацию стопы. Можно найти обувь на любое время года, есть ботинки на шнуровке и молнии, босоножки, сандалии, туфли, кроссовки.

9. Одежда для малышей

На странице бренда детской одежды Magbaby продолжают появляться новинки, несмотря на обстрелы Харькова. Накануне компания представила линейку цветных хлопковых лосин на лето. Также здесь можно купить костюмы, комбинезоны, головные уборы и другую одежду и аксессуары.

10. Украшения

У ювелирного дома "Оринго" можно заказать серебряное кольцо-Госпром и удивлять знакомых оригинальными лугами.

В коллекцию "Волшебные города Украины" вошло 15 колечек, символизирующих 15 городов Украины. Это Николаев с Музеем судостроения и флота, Одесса с Оперным театром, Львов с Площадью Рынок, Киев с Центральным железнодорожным вокзалом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве выросла стоимость аренды из-за ситуации в Харькове. Многие жители начали быстро искать более безопасное место для проживания, что существенно отразилось на спросе на аренду.