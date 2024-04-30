Обзивала учнів останніми словами: на Львівщині суд виніс вирок вчительці

Викладачка заперечує, що ображала учнів, а свій підхід до навчання називає вимогливістю

Старосамбірський районний суд Львівської області визнав вчительку Світлану Стадницьку винною у булінгу учнів 10 класу школи селища Нижанковичі. Її оштрафували на 850 грн.

Викладачка називала учнів "придурками" і "д*білами" через те, що вони пропустили її урок. Про це повідомляє видання Zaxid.net з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

Вчительку з Львівщини оштрафували за приниження учнів

Суд розглянув справу про булінг учнів 10 класу школи селища Нижанковичі. Вони скаржились на вчительку зарубіжної літератури Світлану Стадницьку.

Викладачка називала дітей "д*білами" та "придурками". Вона принижувала їх через зовнішній вигляд, в одного учня навіть кидала книжки. Стадницька також ніби заборонила здавати теми, які учні пропустили через поїздку до Польщі на конкурс. Натомість вона цим школярам занизила бали.

Скарги учнів підтвердила у суді класна керівниця. Вона розповіла, що школярі регулярно скаржились на вчительку зарубіжної літератури.

Сама Стадницька своєї вини не визнає. Вона заявляє, що є вимогливим викладачем, тому це не подобається учням. Проте у залі суду вона зізналась, що їй дійсно не подобається зовнішній вигляд учнів, зокрема дівчат, які фарбуються.

Суд визнав Стадницьку винною у булінгу учнів. Вчительку оштрафували на 850 грн. Також їй треба сплатити судовий збір 605 грн.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Львові оштрафували працівника військової академії. Він забув у парку автомат з патронами.