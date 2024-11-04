Помер народний депутат України

Він почав працювати з 14 років

Пішов з життя народний депутат України 2-го скликання, голова Ради німців України до 2009 року Георгій Мозер. Йому було 84 роки.

Про смерть Георгія Мозера у Facebook повідомляє Рада німців України. Її причини не уточнюються.

"З великим сумом повідомляємо, що з життя пішов Георгій Едуардович Мозер, голова Ради німців України до 2009 року, народний депутат України 2-го скликання", — йдеться у повідомленні.

Георгій Едуардович Мозер український та німецький діяч, його родину було депортовано з України під час депортації німців Іосіфом Сталіним. Свій трудовий шлях він почав у 14 років, з 1954 року працював на Сарапульській взуттєвій фабриці Удмуртської АРСР.

У 1966 році закінчив Київський технологічний інститут легкої промисловості, здобувши професію інженера-електромеханіка. Працював на підприємствах в Українській та Білоруській РСР. У 1986 році став генеральним директором Житомирської взуттєвої фабрики "Крок", та директором Житомирського акціонерного товариства "Крок".

У 1998 році Георгія Мозера було обрано народним депутатом України від Богунського виборчого округу № 162, Житомирська область. Він був головою підкомітету з питань зовнішньоекономічної діяльності, експортно-імпортних операцій, створення та функціонування спеціальних економічних зон, іноземних інвестицій, спільних підприємств з іноземним капіталом. Також нардеп входив до Комітету з питань економічної політики та управління народного господарства. Георгій Мозер був членом депутатської групи "Незалежні".

Як повідомляв "Телеграф", наприкінці жовтня пішов з життя Олег Макаров — народний депутат України від партії "Голос". Видатний правник та громадський діяч помер на 59 році життя.