У ДТП загинув депутат Київради: що відомо

Інцидент стався не в столиці

У неділю, 3 листопада, загинув депутат Київської міської ради Сергій Мамоян. Він потрапив у дорожньо-транспортну пригоду.

У Київраді "Телеграфу" підтвердили, що у ДТП загинув депутат Київради. Водночас на сайті міської ради вже з'явилось офіційне повідомлення про співчуття у зв'язку із загибеллю Мамояна.

"Депутатський корпус Київської міської ради, заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко, секретаріат та співробітники висловлюють щирі співчуття рідним та близьким депутата Київради ІХ скликання Сергія Мамояна, який трагічно загинув вчора, 03 листопада. Сергій Мамоян у статусі депутата Київської міської ради, члена постійної комісії Київської міської ради з питань транспорту, зв'язку та реклами завжди працював на благо міста та його мешканців. Він рішуче відстоював інтереси громади, підтримував розвиток інфраструктури та разом з однодумцями працював над тим, щоб Київ став справжньою європейською столицею. На жаль, життя буває несправедливим і забирає людей на злеті їх сил. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять", — йдеться у повідомленні.

За даними "Телеграфу", подія сталася не у Києві. Обставини ДТП зараз розслідують співробітники Нацполіції.

Пресслужба поліції Одеської області повідомила, що 3 листопада о 19:00 у Старокозацькій ОТГ дійсно сталася ДТП за участю позашляховика Toyota. За даними правоохоронців, 40-річний житель Київщини, керуючи авто, на кільцевій ділянці дороги не впорався з керуванням, з’їхав з проїжджої частини у кювет, де відбулося перекидання і займання транспортного засобу.

У поліції зазначили, що внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій та 52-річна жінка, яка знаходилася на передньому пасажирському сидінні авто, загинули на місці пригоди, а ще двоє пасажирів, що перебували на задніх сидіннях, травмувалися та були госпіталізовані до лікарні. 51-річній жінці діагностували забої хребта та верхньої кінцівки, а 55-річному чоловіку — перелами ключиці та ребра. Водночас правоохоронці не назвали імена загиблих.

Як зазначив начальник Білгород-Дністровського районного відділу поліції Павло Бобчинський, слідчі розпочали провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб. В рамках провадження призначено низку судових експертиз.

Що відомо про Сергія Мамояна

Йому було 40 років. 25 жовтня 2020 року Мамоян був обраний депутатом Київської міської ради 9-го скликання від партії ОПЗЖ. Він був членом постійної комісії Київської міської ради з питань транспорту, зв’язку та реклами.

Старший брат Сергія — Суто Мамоян (1981 р.н.) — народний депутат Верховної Ради IX скликання. За даними ЗМІ, помічник Суто Мамояна – Володимир Миколайович Крохмаль – був за кермом автомобіля, який вивозив нардепа-втікача Артема Дмитрука з Києва в Одеську область.

Нагадаємо, пішов з життя народний депутат України 2-го скликання, голова Ради німців України до 2009 року Георгій Мозер. Йому було 84 роки.