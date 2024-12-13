Україні потрібно добудувати ХАЕС, особливо в умовах понадпроектної роботи існуючих енергоблоків, - науковець

Більшість існуючих атомних енергоблоків уже вийшли за термін експлуатації, і Україні вкрай необхідно якнайшвидше завершити будівництво двох атомних блоків на Хмельницькій АЕС.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив доктор технічних наук, в.о. завідувача лабораторії Інституту проблем безпеки АЕС Національної академії наук України Костянтин Сімейко.

"Частина енергоблоків, які у нас в країні, вже понад проєктний термін експлуатації ведуть. То нам треба було ще років 10 назад розпочати це все будівництво. Ми бачимо на прикладі європейських наших сусідів, що наша атомна енергетика показала, що вона є найнадійнішим джерелом енергогенерації", — зазначив вчений.

Він наголосив, що в України достатній науковий і технічний потенціал для будівництва і експлуатації нових боків.

За його словами, вартість одного кіловата атомної енергії значно дешевший за будь-які інші джерела енергії.

"Звичайно, потрібні капіталовкладення для того, щоб побудувати блок, є певні ризики інвестиційні. Однак все-таки, коли вже блок виходить на експлуатацію, це виходить набагато дешевше, ніж інші всі джерела енергії", — наголосив Костянтин Сімейко.

Як повідомлялося, у квітні 2024 року Кабінет міністрів схвалив рішення про добудову і введення в експлуатацію двох енергоблоків Хмельницької АЕС, які готові на 80% і 25% відповідно.