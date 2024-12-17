Суд наказал священника УПЦ (МП) за восхваления Путина: какой срок он получил
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
До вступления решения в силу священник будет находиться в СИЗО
Священника Винницкой епархии УПЦ (МП), протоиерея Евгения Кошельника приговорили к пяти годам заключения. Он распространял российскую пропаганду и антиукраинские заявления в сети.
Об этом сообщила пресс-служба Калиновского районного суда во вторник, 17 декабря. Отмечается, что его обвинили по второй и третьей частям статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание или отрицание российской вооруженной агрессии).
Суд решил приговорить священника к пяти годам лишения свободы без конфискации имущества. Также ему сменили меру пресечения с ночного домашнего ареста на содержание под стражей.
"Взять обвиняемого под стражу в зале суда немедленно и содержать его под стражей в следственном изоляторе Государственного учреждения "Винницкое учреждение исполнения наказаний (№1)" до вступления приговора в законную силу, после чего его выполнить", — говорится в сообщении.
Как известно, 21 августа 2024 года Кошельнику вручили подозрение. По данным СБУ, он восхвалял главу Кремля Владимира Путина в общении с прихожанами, а также распространял нарративы российской пропаганды в своем telegram-канале.
Как сообщалось ранее, недавно в Харьковской области задержали клирика УПЦ (МП), который сливал россиянам информацию о передвижении украинской техники.