У Полтаві відкриють пам’ятник Сковороді. Історик пояснив, що з ним не так (фото та відео)

З-під плівки пам’ятника стирчать босі ноги, хоча насправді філософ не ходив босоніж

У середу, 27 листопада, у сквері біля Малої академії мистецтв у Полтаві було встановлено монумент відомому мандрівному українському філософу Григорію Сковороді. Плівку з нього не зніматимуть до офіційного відкриття у день народження Сковороди 3 грудня.

Про це повідомило "Суспільне: Полтава". Автором пам’ятника є художник із Харкова Катіб Мамедов. Роботи щодо встановлення пам’ятника проводилися за рахунок міського бюджету.

Бетонування, облицювання постаменту та інші роботи з благоустрою скверу планують завершити до кінця цього року.

Також у мережі з’явилися фото та відео встановлення монумента.

Тим часом український історик, співробітник Національного музею народної архітектури та побуту України в Пирогові Вадим Назаренко розкритикував цей монумент. На своїй сторінці у Facebook він написав, що з-під плівки пам’ятника стирчать босі ноги, хоча насправді Григорій Сковорода не ходив босим.

"Це відверте повторення радянських стереотипів про босоногого філософа", — написав Назаренко. Він також опублікував стоп-кадр із відеосюжету про встановлення пам’ятника, на якому видно, як босі ноги виглядають з-під плівки.

Григорій Сковорода народився 22 листопада (3 грудня за новим стилем) 1722 року в селі Чорнухи (тоді Київська губернія Російської імперії, зараз — Полтавська область України), а помер 29 жовтня (9 листопада за новим стилем) 1794 року в селі Іванівка (тоді Харківське) маєток Російської імперії, зараз – Харківська область України). Він прожив 71 рік.

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