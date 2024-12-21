В Тернополе появился свой "оберег": подобный смог пережить ядерную бомбардировку (видео)

Судя по кадрам, строительство врат еще не закончено

Хотя Тернополь находится примерно в 8,5 тысячи километров от Японии, однако даже там можно найти вещи, которые напоминают о Стране восходящего солнца. Например, местные пользователи сети обратили внимание на тории, расположенные на территории парка.

Кадрами поделился блогер bolekhivka. Автор видео пошутил о том, что теперь это самое безопасное место города и назвал врата "оберегом".

При этом автор напомнил, что после атомной бомбардировки Хиросимы тории не были разрушены даже оказавшись почти в самом эпицентре взрыва. Стоит уточнить, что на самом деле эти ворота находятся в Нагасаки, а не в Хиросиме.

Подобные врата без створок именуются тории и обычно показывают место, откуда начинается территория синтоистского святилища (дзинзя). После распространения буддизма в Японии тории начали использоваться и в буддистских храмах.

Откуда у японцев появилась традиция строить врата без створок является большой загадкой для исследователей, однако подобные архитектурные объекты можно заметить в Индии, Китае и Корее, хотя каждая культура делает их в своем стиле. Даже в Японии можно найти больше десятка разновидностей стилей строительства тории.

В Тернополе, как известно, нет ни синтоистских, ни буддистских храмов, а потому не совсем понятно, что значит эта инсталляция. Однако она действительно могла быть поставлена, чтобы символизировать стойкость и продолжение жизни после катастрофы. По крайней мере так японцы относились к вратам Санно-дзиндзя ("святилище горного царя") в Нагасаки, когда они выдержали ядерный взрыв в 1945 году.

Наполовину разрушенные тории в Нагасаки. 1945 год

Еще одни врата в Нагасаки. Тории со снимка выше выделены на фото красным

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о замке Тустань в Закарпатской области. Ученые смогли с помощью дополненной реальности показать, как он мог бы выглядеть.