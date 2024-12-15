"Які часи, такі й подарунки". В Одесі помітили Санта-Клауса з гранатометами (фото)

У мережі бурхливо відреагували

В Одесі перехожі помітили чоловіка у костюмі Санта-Клауса. Проте замість новорічних подарунків він мав при собі зброю.

Фото з ним опублікували місцеві Телеграм-канали. Де саме воно було зроблено не уточнюється.

Чоловік у костюмі Санти сфотографований зі спини. А на плечі він тримає два гранатомети.

Достеменно не відомо, чи була це справжня бойова зброя. Ймовірно, чоловік тримав порожні тубуси від гранатометів. Їх часто як сувеніри використовують військові та волонтери.

Варто зазначити, що користувачі соцмереж активно відреагували на це фото. Дехто припустив, що цей Санта "приготував" подарунки для росіян.

Інші ж пошуткували, що Санту мобілізували до армії. Також у мережі висловили думку, що це були зйомки нового фільму.

Нагадаємо, у Росії взялися за Санта-Клауса — тепер його хочуть визнати іноземним агентом. Головний борець з іноагентами Віталій Бородін побачив у цьому персонажі загрозу для російського суспільства. За його словами, американський дідусь у червоному костюмі витісняє традиційного Діда Мороза — росіянам хочуть нав'язати західні цінності.