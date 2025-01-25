"Мама я покакав": київський художник вразив мережу незвичайною картиною (фото)

Межі мистецтва дуже розтяжні

Сучасне мистецтво іноді набуває зовсім несподіваних форм, а тому не завжди можна зрозуміти, де лежить та сама межа, за якою закінчується здоровий глузд. Наприклад, у Києві за 5000 гривень можна придбати дуже специфічну роботу.

Вона була оприлюднена у групі "Сіль-Соль" у Facebook. Автором виступив місцевий художник Анатолій Квітка.

Робота називається "Мама я покакав" і є картиною розміром 30 на 21 сантиметр. На щастя, вона виконана акриловою фарбою, а не більш екзотичним барвником, який, можливо, вразив би лише фанатів грайндкору.

Не зовсім зрозуміло, чи хотів автор передати своєю роботою досвід життя з маленькою дитиною, проте варто зазначити, що й інші його роботи також дуже ексцентричні.

Водночас поціновувачі високого мистецтва явно жахнулися від картини, зазначивши, що автор втратив найголовніше — кому в назві.

Інші ж зазначили, що у картині є певний шарм.

Знайшлися, звичайно ж, і ті, хто не оцінив атмосферу роботи та надав перевагу більш консервативним напрямам мистецтва.

Варто зазначити, що це далеко не найабстрактніша картина, яка продавалася в цій групі. За першість у цьому, наприклад, може потягатись картина "Молоко у склянці II" від Марії Герлейн.