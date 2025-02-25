Заробляє на жінці з інвалідністю? Відомий блогер та продюсер Світлани потрапив у скандал

Фраза "дай 20 гривень, бо поламаю тобі машину" зробила її популярною

Відомий блогер Мельничин Іван та Світлана потрапили у гучний скандал, адже мережа незадоволена тим, що чоловік використовує жінку з нібито інвалідністю для набуття популярності. Мельничин зробив зі Світлани відому блогерку і в Instagram, і TikTok.

Як пише користувачка Марічка Криптоша у мережі, Іван має дружину та маленьку дитину, які щасливо живуть на його заробітки. Блогер прославився у мережі саме завдяки дивакуватим відео зі Світланою, а вже згодом зайнявся і кар'єрою співака.

"Знайшов заробіток — він водить на туси блогерів жінку (не свою) з особливостями (виправте мене, якщо це не так пишуть зараз). Він провокує цю жінку, яка видає потрібну йому реакцію, блогери регочуть, люди лайкають, Ваня заробляє на підгузки, молоко дитині та поїздки в Європу", — йдеться у повідомленні.

У його партнерки Світлани є своя сторінка, де майже 70 тисяч підписників, а відео з її участю набирають тисячі та мільйони переглядів.

"Якби то було двоє дорослих, які домовились, то розмова була б іншою, але його "партнерка" не розуміє, що її використовують. І це треш, а ще більший треш, що в Ужгороді Ваню не чіпають, бо він такий крутий. Чи платить зі своїх зарібків, аби не чіпали?" — додає Криптошина.

У коментарях під цим дописом чимало людей підтримали цю ж думку. Ба більше навіть у дописах з 2022 року люди були обурені таким видом контенту.

Що відомо про Івана Мельничина

Сам Іван потенціює себе як блогера, продюсера Світлани та волонтера, який з 2022 року допомагає ЗСУ. Проте, за даними його декларації від 2022 року, він працював в Ужгородській міській раді на посаді головного спеціаліста відділу муніципальної інспекції управління муніципальної варти з 2022 року.

Мельничин Іван

"Телеграф" вирішив з'ясувати, чи займає Мельничин вищевказану посаду й досі, проте зв'язатись з міською радою так і не вдалося. На сайті ж станом на 2025 рік блогер не вказаний у складі ради.

Хто така Світлана і до чого тут Мельничин

Популярність до Івана Мельничина прийшла майже одразу, коли Світлана попросила у нього 20 гривень (знаменита фраза "дай 20 гривень, бо поламаю тобі машину"), а той її відзняв на відео.

Світлана має ромську зовнішність, а з відео зрозуміла, що ймовірно і з інвалідністю за психологічними проблемами.

Левова частка блогу Івана та весь блог Світлани побудовані на її реакції на певні події. То блогер повів жінку у салон краси, то поїхав з нею за кордон тощо. Світлана через ймовірну наявність якихось хвороб видає нетипові та дивні реакції, які веселять мережу. В тім є користувачі, яких такий вид контенту обурює.

Водночас основна сторінка Івана в Instagram на 400 тис. заблокована, як і в TikTok на 900 тисяч підписників.

До того ж ще у 2022 році у мережі спливла інформація, що Іван Мельничин, який нібито підтримує фінансово Світлану і її родину, насправді цього не робить. Тоді ще один блогер Едуард розповів про це у мережі. Іван спростував цю інформацію.

Зауважимо, що Мельничин навіть не приховує той факт, що використовує Світлану для створення популярності. Про це свідчить його відео, де він після подорожі у Париж бідкається на велику кількість відео для монтажу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що обікрадена пасажирка поїзда заявила про хамство замість допомоги. В Укрзалізниці вже відреагували.