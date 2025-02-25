Зарабатывает на женщине с инвалидностью? Известный блогер и продюсер Светланы попал в скандал

Фраза "дай 20 гривен, потому что сломаю тебе машину" сделала ее популярной

Известный блогер Мельничин Иван и Светлана попали в громкий скандал, ведь сеть недовольна тем, что мужчина использует женщину с якобы инвалидностью для обретения популярности. Мельничин сделал из Светланы известную блогершу и в Instagram, и TikTok.

Как пишет пользовательница Маричка Криптоша в сети, у Ивана есть жена и маленький ребенок, которые счастливо живут на его заработки. Блогер прославился в сети именно благодаря чудаковатым видео со Светланой, а уже впоследствии занялся и карьерой певца.

"Нашел заработок — он водит на тусы блогеров женщину (не свою) с особенностями (исправьте меня, если это не так пишут сейчас). Он провоцирует эту женщину, которая выдает нужную ему реакцию, блогеры хохочут, люди смеются, Ваня зарабатывает на подгузники, молоко ребенку и поездки в Европу", — говорится в сообщении.

У его партнерши Светланы есть своя страница, где почти 70 тысяч подписчиков, а видео с ее участием набирают тысячи и миллионы просмотров.

"Если бы это было двое взрослых, которые договорились, то разговор был бы другим, но его "партнерша" не понимает, что его используют. И это трэш, а еще больший трэш, что в Ужгороде Ваню не трогают, потому что он такой крутой. Платит что ли со своих заработков, чтобы не трогали?" — добавляет Криптошина.

В комментариях под этим сообщением многие люди высказали это же мнение. Более того, даже в сообщениях с 2022 года люди были возмущены таким видом контента.

Что известно об Иване Мельничине

Сам Иван потенцирует себя как блогера, продюсера Светланы и волонтера, с 2022 года помогающего ВСУ. Однако, по данным его декларации от 2022 года, он работал в Ужгородском городском совете на должности главного специалиста отдела муниципальной инспекции управления муниципального караула с 2022 года.

Мельничин Иван

"Телеграф" решил выяснить, занимает ли Мельничин вышеуказанную должность до сих пор, однако связаться с городским советом так и не удалось. На сайте же по состоянию на 2025 год блогер не указан в составе совета.

Кто такая Светлана и при чем здесь Мельничин

Популярность к Ивану Мельничину пришла почти сразу, когда Светлана попросила у него 20 гривен (знаменитая фраза "дай 20 гривен, потому что сломаю тебе машину"), а тот ее снял на видео.

Светлана имеет ромскую внешность и специфическое поведение, которое, по мнению некоторых зрителей, может быть подтверждением наличия инвалидности у женщины.

Львиная часть блога Ивана и весь блог Светланы построены на ее реакции на определенные события. То блогер повел женщину в салон красоты, то поехал с ней за границу и т.д. Светлана на видео выдает нетипичные и странные реакции, которые веселят сеть. Однако есть пользователи, которых такой вид контента возмущает.

В то же время основная страница Ивана в Instagram на 400 тыс. заблокирована, как и в TikTok на 900 тысяч подписчиков.

К тому же еще в 2022 году в сети всплыла информация, что Иван Мельничин, якобы финансово поддерживающий Светлану и ее семью, на самом деле этого не делает. Тогда еще один блогер Эдуард рассказал об этом в сети. Иван опроверг эту информацию.

Заметим, что Мельничин даже не скрывает тот факт, что сотрудничество со Светланой стало его работой. Об этом свидетельствует его видео, где он после поездки в Париж показывает большое количество материала для монтажа.

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