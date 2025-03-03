У ТЦК помер придатний до мобілізації чоловік: що відомо про трагічний випадок у Кременчуці

Поліція встановила, що заходи фізичного впливу до нього не застосовувались

Чоловік помер у ТЦК Кременчуцька 2 березня. Поліція не виявила жодних слідів фізичної дії на нього.

Про це повідомляє Полтавський обласний ТЦК та СП у Facebook.

Повідомляється, що близько 10:20, поліція доставила військовозобов’язаного громадянина 1977 року народження до Кременчуцького районного ТЦК та СП. Після уточнення його військовооблікових даних, чоловік пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до військової служби.

За словами представників ТЦК та СП, "в подальшому він лишився в ТЦК та СП, очікуючи відправлення до навчального центру". Проте близько 17:40 стан здоров’я чоловіка різко погіршився — він зблід і втратив свідомість.

"Особовим складом ТЦК та СП було викликано швидку допомогу та реанімобіль", — повідомили в установі. На жаль, реанімаційні заходи не дали результатів, і о 18:30 було констатовано смерть громадянина.

На місце події була викликана слідчо-оперативна група поліції. За попередніми результатами її роботи, порушень у діяльності ТЦК та СП не виявлено. "Заходи фізичного впливу не застосовувались, тілесних ушкоджень у померлого громадянина немає", — зазначили правоохоронці. За даними медиків, причина смерті стала гостра серцева недостатність.

Керівництвом ТЦК та СП призначено службове розслідування для з’ясування усіх обставин трагедії. "Слідчі дії тривають, закликаємо мешканців утриматись від домислів, спекуляцій та маніпуляцій до їх завершення", — наголосили представники ТЦК та СП.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Дніпрі спалахнув скандал через нічний візит ТЦК у квартиру.