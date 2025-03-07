Дитбудинок на Закарпатті планує придбати комбікорм за шалені гроші: для чого купують тваринну їжу

Перелік товарів має багато позицій

Комбікорм для тварин хочуть закупити для дитячого будинку у Закарпатській області. На таку покупку планують витратити чималі гроші.

Відповідний тендер розміщено на платформі онлайн-закупівель Prozorro. Замовником виступає комунальна установа "Виноградівський дитячий будинок".

Очікувана вартість замовлення становить 139 800 грн. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій — 7 березня 2025 10:00.

Саме ці гроші планують витратити на закупівлю комбікорму для тварин. Сухий корм для худоби повинен містити: зернові (пшениця, кукурудза, ячмінь), корми трав'яні з люцерни, побічні продукти борошномельної, круп'яної та пивоварної промисловості (висівки пшеничні, мучка ячмінна, солодові паростки сухі, дробина пивна суха), борошно трав'яна, вапняк, вітаміни, мікроелементи.

Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг — 31 грудня 2025 року. Поставка партії товару повинна здійснюватись постачальником не пізніше 2-х робочих днів з дати одержання відповідної заявки замовника.

Розрахунок за поставлену партію товару здійснюється у розмірі 100 % упродовж 30 (тридцяти) календарних днів з дати поставки товару на адресу замовника на підставі наданого оригіналу видаткової накладної та рахунку.

Раніше "Телеграф" писав, що у розпал війни на Київщині хочуть витратити сотні мільйонів на дитячий садочок.