Дитбудинок на Закарпатті планує придбати комбікорм за шалені гроші: для чого купують тваринну їжу
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Перелік товарів має багато позицій
Комбікорм для тварин хочуть закупити для дитячого будинку у Закарпатській області. На таку покупку планують витратити чималі гроші.
Відповідний тендер розміщено на платформі онлайн-закупівель Prozorro. Замовником виступає комунальна установа "Виноградівський дитячий будинок".
Очікувана вартість замовлення становить 139 800 грн. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій — 7 березня 2025 10:00.
Саме ці гроші планують витратити на закупівлю комбікорму для тварин. Сухий корм для худоби повинен містити: зернові (пшениця, кукурудза, ячмінь), корми трав'яні з люцерни, побічні продукти борошномельної, круп'яної та пивоварної промисловості (висівки пшеничні, мучка ячмінна, солодові паростки сухі, дробина пивна суха), борошно трав'яна, вапняк, вітаміни, мікроелементи.
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг — 31 грудня 2025 року. Поставка партії товару повинна здійснюватись постачальником не пізніше 2-х робочих днів з дати одержання відповідної заявки замовника.
Розрахунок за поставлену партію товару здійснюється у розмірі 100 % упродовж 30 (тридцяти) календарних днів з дати поставки товару на адресу замовника на підставі наданого оригіналу видаткової накладної та рахунку.
Раніше "Телеграф" писав, що у розпал війни на Київщині хочуть витратити сотні мільйонів на дитячий садочок.