Детдом на Закарпатье планирует приобрести комбикорм за бешеные деньги: для чего покупают животную пищу

Список товаров имеет много позиций

Комбикорм для животных хотят закупить для детского дома в Закарпатской области. На такую покупку планируют потратить большие деньги.

Соответствующий тендер размещен на платформе онлайн-закупок Prozorro. Заказчиком выступает коммунальное учреждение "Виноградовский детский дом".

Ожидаемая стоимость заказа составляет 139 800 грн. Конечный срок подачи тендерных предложений — 7 марта 2025 года 10:00.

Именно эти деньги планируют потратить на закупку комбикорма для животных. Сухой корм для скота должен содержать: зерновые (пшеница, кукуруза, ячмень), корма травяные из люцерны, побочные продукты мукомольной, крупяной и пивоваренной промышленности (отруби пшеничные, мучка ячменная, солодовые ростки сухие, дробина пивная сухая), мука травяная, известняк, витамины, микроэлементы.

Срок поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг – 31 декабря 2025 года. Поставка партии товара должна производиться поставщиком не позднее 2-х рабочих дней с даты получения соответствующей заявки заказчика.

Расчет за поставленную партию товара осуществляется в размере 100% в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поставки товара в адрес заказчика из предоставленного оригинала расходной накладной и счета.

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