Запаси витекли у степ. Окупанти зруйнували водосховище біля Донецька (фото, відео)

Окупанти не можуть забезпечити регіон водою

На Донбасі дії окупантів спричинили справжню кризу, яка загострюється з наближенням літа. Усі водосховища поблизу Донецької агломерації майже повністю вичерпані, а спекотні місяці ще попереду.

Про катастрофічну ситуацію з водопостачанням повідомив журналіст та блогер Денис Казанський. За його словами, водосховище на Нижній Кринці, яке раніше було популярним місцем відпочинку з можливістю оренди будиночків, зараз практично зникло.

Де розташоване водосховище на річці Кринка

Росія, яка захопила Донецьк, виявилася нездатною забезпечити регіон водою. Водовід, збудований з території РФ, практично не функціонує через технічні проблеми та відсутність належного обслуговування.

Наприклад, у районі Харцизька, де насоси качають воду з річки Кринка, подають її не до міста, а "просто в степ". Ця безглузда ситуація триває вже пів року — водовід пошкоджений, але ремонтні роботи ніхто не проводить. Вода витікає просто у землю.

"Водосховище на Кринку обміліло і незабаром зникне, а вода @ерачить просто в нікуди, і нікому немає діла. Вони витрачаються на насоси, знищують річки, і все це не дає взагалі жодного результату. За все своє життя на Донбасі я не бачив такого божевілля ні за якої влади", — зазначив Казанський.

Фото - пабліки окупантів

Ситуація може значно погіршитися протягом літніх місяців, коли потреба у воді зросте. У місцевого населення вже є проблеми з водопостачанням.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, що в мережі віруситься лайфхак, як донеччани ходять в туалет без води. Треба банка та відро. Українці пожартували, як у Донецьку жили у 2012 і зараз.