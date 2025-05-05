Запасы утекли в степь. Оккупанты разрушили водохранилище возле Донецка (фото, видео)

оккупанты не могут обеспечить регион водой

На Донбассе действия оккупантов повлекли за собой настоящий кризис, который обостряется с приближением лета. Все водохранилища вблизи Донецкой агломерации почти полностью исчерпаны, а жаркие месяцы еще впереди.

О катастрофической ситуации с водоснабжением сообщил журналист и блогер Денис Казанский. По его словам, водохранилище на Нижняя Кринка, ранее являвшееся популярным местом отдыха с возможностью аренды домиков, сейчас практически исчезло.

Где расположен водохранилище на реке Крынка

Россия, захватившая Донецк, оказалась неспособна обеспечить регион водой. Водовод, построенный с территории РФ, практически не функционирует из-за технических проблем и отсутствия должного обслуживания.

К примеру, в районе Харцызска, где насосы качают воду из реки Крынка, подают ее не в город, а "просто в степь". Эта нелепая ситуация длится уже полгода — водовод поврежден, но ремонтные работы никто не производит. Вода вытекает прямо в землю.

"Водохранилище на Крынке обмелело и вскоре исчезнет, а вода @ерачит прямо в никуда, и никому нет дела. Они тратятся на насосы, уничтожают реки, и все это не дает вообще никакого результата. За всю свою жизнь на Донбассе я не видел такого безумия ни при какой власти", — отметил Ка.

Фото — паблики окупантов

Ситуация может значительно ухудшиться в течение летних месяцев, когда потребность в воде возрастет. У местного населения уже есть проблемы с водоснабжением.

Ранее "Телеграф" также сообщал, что в сети вирусится лайфхак, как дончане ходят в туалет без воды. Нужна банка и ведро. Украинцы пошутили, как в Донецке жили в 2012 году и сейчас.