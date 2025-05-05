Закрили рік назад, а ремонт досі не закінчили. Українці бідкаються на міст на Київщині (фото)

В заторі можна стояти по 40 хв

На Київщині місцеві жителі скаржаться на затягування ремонту моста Вишгород-Хотянівка. Адже дорога через часткове його перекриття займає понад 40 хв.

Як зазначають у мережі, усі люди, які мешкають за Вишгородом щодня стоять в заторі. Хоча для капітального ремонту міст було закрито ще у квітні 2024 року.

"Півтора року ніяк не збудують міст Вишгород-Хотянівка. Люди, які живуть за Вишгородом, змушені користуватися оцим пантоном, на який завжди шалена черга, бо там реверсивний рух. Коли рівень води спускається, то деякі автомобілі не можуть навіть виїхати з того понтону. Це просто якийсь абсурд", — йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що міст на автомобільній дорозі Р-69 (Київ – Вишгород – Десна – Чернігів) у селі Хотянівка було пошкоджено внаслідок бойових дій у 2022 році. Через аварійний стан опор рух мостом було закрито. Після цього минув понад один рік, а ремонт так і не було зроблено.

Наразі відомо, що підрядник вже закупив усі потрібні матеріали і роботу з відновлення розпочато. Проте орієнтовно ремонт має закінчитись восени 2025 року. Чи буде після цього відновлено проїзд для усього транспорту — невідомо.

Об'їхати міст можна через с. Лебедівка автомобільними дорогами місцевого значення О100805 Київ – Вишгород – Десна – Чернігів – Ровжі та С100820 Київ – Вишгород – Десна – Чернігів – Лебедівка.

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