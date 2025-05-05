Закрыли год назад, а ремонт еще не закончили. Украинцы жалуются на мост в Киевской области (фото)

В пробке можно стоять по 40 мин

В Киевской области местные жители жалуются на затягивание ремонта моста Вышгород-Хотяновка. Ведь дорога из-за его частичного перекрытия занимает более 40 мин.

Как отмечают в сети, все люди, проживающие за Вышгородом, ежедневно стоят в пробке. Хотя для капитального ремонта мост был закрыт еще в апреле 2024 года.

"Полтора года никак не построят мост Вышгород-Хотяновка. Люди, живущие за Вышгородом, вынуждены пользоваться этим пантоном, на который всегда безумная очередь, потому что там реверсивное движение. Когда уровень воды спускается, то некоторые автомобили не могут даже выехать из того понтона. Это просто абсурд", — говорится в сообщении.

Заметим, что мост на автомобильной дороге Р-69 (Киев – Вышгород – Десна – Чернигов) в селе Хотяновка был поврежден в результате боевых действий в 2022 г. Из-за аварийного состояния опор движение по мосту было закрыто.

Известно, что подрядчик уже закупил все необходимые материалы и работа по восстановлению начата. Однако ориентировочно ремонт должен завершиться осенью 2025 года. Будет ли после этого возобновлен проезд для всего транспорта – неизвестно.

Объехать мост можно через с. Лебедевка автомобильными дорогами местного значения О100805 Киев – Вышгород – Десна – Чернигов – Ровжи и С100820 Киев – Вышгород – Десна – Чернигов – Лебедевка.

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