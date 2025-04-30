Біоетанол уб'є ваше авто? Розвіяно головний міф серед водіїв

Деякі АЗС робили це і раніше

Вже з 1 травня в Україні стане обов'язковим додавання біоетанолу (спирту) до бензину. Багато автомобілістів вважають, що це може зашкодити двигуну — властивості спирту як розчинника згубно позначаться на вживаних старих машинах.

Чи обґрунтовані їхні побоювання "Телеграфу" розповів аналітик Консалтингової групи А-95 Артем Куюн: "Бовтанка", яку неможливо перевірити. В Україні з 1 травня у бензин додаватимуть спирт, що це означає для водіїв

Що кажуть водії про бензин з додаванням біоетанолу

Блогер Владислав Бовсуновський зі свого досвіду розповідав, що спиртовий бензин — це нормально, якщо авто активно використовується. Але якщо машина стоїть або їздить мало, виникають неприємності: двигун голосніше працює та реагує з затримкою.

Чи будуть проблеми з двигунами через біоетанол — думка експерта

За словами Артема Куюна, насправді бензину з біоетанолом вже чимало на заправках України (наприклад, на БРСМ). Бензину зі вмістом біоетанолу зазвичай позначається символами Е5, Е7, Е10 (цифра позначає відсоток спирту). Водночас двигуни зараз придатні для споживання бензину, в якому до 30% біоетанолу.

"Але питання в цій технічній культурі (змішування спирту і бензину, — Ред.). Приклади не дуже показові. Наприклад, ми знаємо про БРСМ, найбільшого виробника альтернативного пального, де багато біоетанолу. І ми знаємо, що до цього бензину багато нарікань", — каже Куюн.

Отже, питання в тому, чи буде змішування відбуватися за правилами. Якщо все буде робитися правильно, навіть досить старі двигуни не відчують у бензині 5% біоетанолу.

Як розповідав "Телеграф", зараз біоетанолова суміш дорожча за звичайний бензин. Проте аналітик консалтингової компанії "НафтоРинок" Олександр Сіренко не очікує, що ціни на бензин зростуть.