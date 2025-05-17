Весна завершиться грозами: які українські регіони охопить потужна негода (карта)

Найбільш інтенсивні грози очікуються 28 числа

До кінця травня в Україні ще триватимуть грози, що переважно вражатимуть південні, східні та центральні області. Найбільш активними днями стануть 25, 27, 28 та 29 травня, коли в окремих регіонах очікується підвищена грозова активність.

"Телеграф" переглянув дані з погодного сервісу Ventusky та склав прогноз.

Починаючи з понеділка, 19 травня, грози очікуються з невеликою та помірною інтенсивністю у південних, центральних та північно-східних регіонах. Найпотужніші розряди прогнозують на Дніпропетровщині — до 800 джоулів на кілограм, тоді як найслабші грози, з енергією близько 400 джоулів, будуть на Сумщині та Запоріжжі.

Погода на 19 травня

До 25 травня грози охоплять північно-східні області України, найбільш інтенсивними вони будуть на Харківщині та Луганщині. Найвищий показник енергії гроз — 900 джоулів на кілограм — очікується в Луганській області, але ця зона частково торкнеться й Харківщини.

Погода на 25 травня

На початку наступного тижня, 26 травня, грози будуть переважно на північному сході, але їхня інтенсивність буде низькою — максимум 500 джоулів — на Луганщині.

Погода на 26 травня

Вже 27 травня грози охоплять велику територію України: південь, схід, захід та частково центр. Найсильніші — на Донеччині (1 300 дж), помірні — на Тернопільщині, Дніпропетровщині (500 дж) та в Криму (1 000 дж).

Погода на 27 травня

Грози 28 травня будуть зосереджені переважно на півдні, півночі, сході та частково в центральних областях України. Найпотужніша активність очікується на Луганщині — енергія розрядів досягне 2 100 джоулів на кілограм. Харківська область також буде активно охоплена грозами. Водночас на півдні, зокрема в Миколаївській і Запорізькій областях, грози будуть значно слабшими — близько 500 джоулів. На заході країни гроз майже не буде або вони будуть дуже незначними.

Погода на 28 травня

29 травня грози переважатимуть на півночі, північному сході та місцями на заході й півдні України. На Луганщині очікується потужність гроз до 1 500 джоулів на кілограм. Також грози прогнозуються в Чернівецькій області — на заході та Чернігівській — на півночі, проте інтенсивність там буде помірною.

Погода на 29 травня

Грози 30 числа поширяться переважно по центру країни — вони утворюватимуться у вигляді протягу з півночі на південь. Найсильніші грози прогнозуються на Харківщині з енергією розрядів близько 1 400 джоулів на кілограм. Водночас у Криму та на Одещині грози будуть слабкими, з показником близько 500 джоулів.

Погода на 30 травня

Насичений грозовий період у кінці травня зачепить майже всі регіони України. Найбільшу активність атмосфери слід очікувати на сході, зокрема на Луганщині та Харківщині.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Києві наразі триває період прохолодної та дощової погоди. Втім, до кінця тижня синоптики обіцяють зменшення хмарності й поступове підвищення температури.