Весна завершиться грозами: які українські регіони охопить потужна негода (карта)
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Найбільш інтенсивні грози очікуються 28 числа
До кінця травня в Україні ще триватимуть грози, що переважно вражатимуть південні, східні та центральні області. Найбільш активними днями стануть 25, 27, 28 та 29 травня, коли в окремих регіонах очікується підвищена грозова активність.
"Телеграф" переглянув дані з погодного сервісу Ventusky та склав прогноз.
Починаючи з понеділка, 19 травня, грози очікуються з невеликою та помірною інтенсивністю у південних, центральних та північно-східних регіонах. Найпотужніші розряди прогнозують на Дніпропетровщині — до 800 джоулів на кілограм, тоді як найслабші грози, з енергією близько 400 джоулів, будуть на Сумщині та Запоріжжі.
До 25 травня грози охоплять північно-східні області України, найбільш інтенсивними вони будуть на Харківщині та Луганщині. Найвищий показник енергії гроз — 900 джоулів на кілограм — очікується в Луганській області, але ця зона частково торкнеться й Харківщини.
На початку наступного тижня, 26 травня, грози будуть переважно на північному сході, але їхня інтенсивність буде низькою — максимум 500 джоулів — на Луганщині.
Вже 27 травня грози охоплять велику територію України: південь, схід, захід та частково центр. Найсильніші — на Донеччині (1 300 дж), помірні — на Тернопільщині, Дніпропетровщині (500 дж) та в Криму (1 000 дж).
Грози 28 травня будуть зосереджені переважно на півдні, півночі, сході та частково в центральних областях України. Найпотужніша активність очікується на Луганщині — енергія розрядів досягне 2 100 джоулів на кілограм. Харківська область також буде активно охоплена грозами. Водночас на півдні, зокрема в Миколаївській і Запорізькій областях, грози будуть значно слабшими — близько 500 джоулів. На заході країни гроз майже не буде або вони будуть дуже незначними.
29 травня грози переважатимуть на півночі, північному сході та місцями на заході й півдні України. На Луганщині очікується потужність гроз до 1 500 джоулів на кілограм. Також грози прогнозуються в Чернівецькій області — на заході та Чернігівській — на півночі, проте інтенсивність там буде помірною.
Грози 30 числа поширяться переважно по центру країни — вони утворюватимуться у вигляді протягу з півночі на південь. Найсильніші грози прогнозуються на Харківщині з енергією розрядів близько 1 400 джоулів на кілограм. Водночас у Криму та на Одещині грози будуть слабкими, з показником близько 500 джоулів.
Насичений грозовий період у кінці травня зачепить майже всі регіони України. Найбільшу активність атмосфери слід очікувати на сході, зокрема на Луганщині та Харківщині.
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