Небезпечно для дорослих та дітей. В магазині на Миколаївщині стався дивний інцидент (фото)
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Люди вже б'ють тривогу
На Миколаївщині в одному з продуктових магазинів стався доволі дивний інцидент. Одна з відвідувачів розкидала голки для шиття по прилавку і приміщенню.
Про це у мережі повідомляє продавчиня магазину. За її словами, інцидент стався у місті Вознесенськ на центральному ринку 14 червня.
"Зайшла у магазин "Катран" та почала розкидувати голки для шиття, по усьому приміщенню. Що несуть її діяння, знає тільки її нездоровий глузд", — йдеться у повідомленні.
Продавчиня наголошує, що у будь-якому випадку такі дії жінки несуть небезпеку для людей, а особливо дітей. Адже розкиданими голками можна сильно поранитись або ж вони можуть навіть потрапити у порожнину тіла.
Що робити, якщо поранились невідомою голкою
- Промийте рану. Місце уколу слід промити під проточною водою з милом протягом 5-10 хвилин.
- Зверніться до лікаря. Краще у найближчий травмпункт, де вам швидко нададуть першу допомогу та оцінять ризики.
- Не панікуйте. Поранитись голкою деінде неприємно, але зберігайте спокій та дійте раціонально.
- Не намагайтеся самостійно витягнути голку. Голку має виймати лише лікар, особливо якщо вона зайшла глибоко у шкіру.
- Не намагайтеся "видавити" кров з місця уколу. Це може нашкодити.
Раніше "Телеграф" розповідав, що в Києві в магазині клієнт хотів неможливого, але отримав шикарну відсіч.