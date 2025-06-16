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Небезпечно для дорослих та дітей. В магазині на Миколаївщині стався дивний інцидент (фото)

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
У Вознесенську жінка розкидує голки для шиття Новина оновлена 16 червня 2025, 15:29
У Вознесенську жінка розкидує голки для шиття. Фото Колаж "Телеграфу"

Люди вже б'ють тривогу

На Миколаївщині в одному з продуктових магазинів стався доволі дивний інцидент. Одна з відвідувачів розкидала голки для шиття по прилавку і приміщенню.

Про це у мережі повідомляє продавчиня магазину. За її словами, інцидент стався у місті Вознесенськ на центральному ринку 14 червня.

"Зайшла у магазин "Катран" та почала розкидувати голки для шиття, по усьому приміщенню. Що несуть її діяння, знає тільки її нездоровий глузд", — йдеться у повідомленні.

Жінка, яка розкидує голки
Жінка, яка розкидує голки

Продавчиня наголошує, що у будь-якому випадку такі дії жінки несуть небезпеку для людей, а особливо дітей. Адже розкиданими голками можна сильно поранитись або ж вони можуть навіть потрапити у порожнину тіла.

Що робити, якщо поранились невідомою голкою

  • Промийте рану. Місце уколу слід промити під проточною водою з милом протягом 5-10 хвилин.
  • Зверніться до лікаря. Краще у найближчий травмпункт, де вам швидко нададуть першу допомогу та оцінять ризики.
  • Не панікуйте. Поранитись голкою деінде неприємно, але зберігайте спокій та дійте раціонально.
  • Не намагайтеся самостійно витягнути голку. Голку має виймати лише лікар, особливо якщо вона зайшла глибоко у шкіру.
  • Не намагайтеся "видавити" кров з місця уколу. Це може нашкодити.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Києві в магазині клієнт хотів неможливого, але отримав шикарну відсіч.

Теги:
#Україна #Магазин #Голки #Вознесенськ