Небезпечно для дорослих та дітей. В магазині на Миколаївщині стався дивний інцидент (фото)

Люди вже б'ють тривогу

На Миколаївщині в одному з продуктових магазинів стався доволі дивний інцидент. Одна з відвідувачів розкидала голки для шиття по прилавку і приміщенню.

Про це у мережі повідомляє продавчиня магазину. За її словами, інцидент стався у місті Вознесенськ на центральному ринку 14 червня.

"Зайшла у магазин "Катран" та почала розкидувати голки для шиття, по усьому приміщенню. Що несуть її діяння, знає тільки її нездоровий глузд", — йдеться у повідомленні.

Жінка, яка розкидує голки

Продавчиня наголошує, що у будь-якому випадку такі дії жінки несуть небезпеку для людей, а особливо дітей. Адже розкиданими голками можна сильно поранитись або ж вони можуть навіть потрапити у порожнину тіла.

Що робити, якщо поранились невідомою голкою

Промийте рану. Місце уколу слід промити під проточною водою з милом протягом 5-10 хвилин.

Місце уколу слід промити під проточною водою з милом протягом 5-10 хвилин. Зверніться до лікаря. Краще у найближчий травмпункт, де вам швидко нададуть першу допомогу та оцінять ризики.

Краще у найближчий травмпункт, де вам швидко нададуть першу допомогу та оцінять ризики. Не панікуйте. Поранитись голкою деінде неприємно, але зберігайте спокій та дійте раціонально.

Поранитись голкою деінде неприємно, але зберігайте спокій та дійте раціонально. Не намагайтеся самостійно витягнути голку. Голку має виймати лише лікар, особливо якщо вона зайшла глибоко у шкіру.

Голку має виймати лише лікар, особливо якщо вона зайшла глибоко у шкіру. Не намагайтеся "видавити" кров з місця уколу. Це може нашкодити.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Києві в магазині клієнт хотів неможливого, але отримав шикарну відсіч.