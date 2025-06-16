Небезопасно для взрослых и детей. В магазине Николаевской области произошел странный инцидент (фото)

Люди уже бьют тревогу

В Николаевской области в одном из продуктовых магазинов произошел довольно странный инцидент. Одна из посетителей разбрасывала иглы для шитья по прилавку и помещению.

Об этом в сети сообщает продавец магазина. По ее словам, инцидент произошел в городе Вознесенске на центральном рынке 14 июня.

"Зашла в магазин "Катран" и начала разбрасывать иглы для шитья, по всему помещению. Что несут ее действия, знает только ее не здравый смысл", — говорится в сообщении.

Разбрасывающая игла женщина

Продавщица отмечает, что в любом случае такие действия женщины несут опасность для людей, особенно детей. Ведь разбросанными иглами можно сильно раниться или они могут даже попасть в полость тела.

Что делать, если поранились неизвестной иглой

Промойте рану. Место укола следует промыть под проточной водой с мылом в течение 5-10 минут.

Место укола следует промыть под проточной водой с мылом в течение 5-10 минут. Обратитесь к врачу Лучше в ближайший травмпункт, где вам быстро окажут первую помощь и оценят риски.

Лучше в ближайший травмпункт, где вам быстро окажут первую помощь и оценят риски. Не паникуйте. Пораниться иглой где-нибудь неприятно, но сохраняйте спокойствие и действуйте рационально.

Пораниться иглой где-нибудь неприятно, но сохраняйте спокойствие и действуйте рационально. Не пытайтесь самостоятельно вытащить иглу. Иглу должен вынимать только врач, особенно если она зашла глубоко в кожу.

Иглу должен вынимать только врач, особенно если она зашла глубоко в кожу. Не пытайтесь "выдавить" кровь с места укола. Это может навредить.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве в магазине клиент хотел невозможного, но получил шикарный отпор.