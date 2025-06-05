Львів атакують комахи. Одна з вулиць кишить ними серед дня (відео)

На це може бути кілька причин

У Львові зафіксували масове нашестя комах. Мова йде за вулицю Симоненка.

Мешканці району оприлюднили відео. На ньому видно тисячі комах, що буквально заполонили повітря.

На записах видно, як вони кружляють. Ймовірно, йдеться про рій бджіл або подібних крилатих комах.

Деякі мешканці району налякані незвичною активністю, інші ж — жартують у коментарях. Так, користувачі мережі пишуть, що це "формування біоармії", "приліт Ющенка з пасікою". Серед версій також звучить зміна кліматичних умов.

Чому це могло статися

"Телеграф" звернувся до штучного інтелекту, аби той пояснив, чому це могло трапитися. Нейромережа називає три причини

Погодні умови — різкий стрибок температури після дощів створює ідеальні умови для масового вилуплення комах, зокрема хрущів, метеликів або мошок.

Світлове забруднення — велика кількість вуличного освітлення приваблює комах у темну пору доби, концентруючи їх в одному місці.

Порушення екосистеми — вирубка дерев, зміни у водно-болотних угіддях або активне будівництво можуть змусити комах переміститися зі звичних місць проживання.

Раніше "Телеграф" писав, що небезпечні комахи атакували школу Тернопільщини.