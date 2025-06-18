Опасные моллюски атакуют урожай в Украине – едят все живое (видео)

Это инвазивный вид, попавший в Украину из Европы

Улитки в огородах стали проблемой для жителей Казатина в Винницкой области. Там зафиксировано массовое нашествие испанских улиток, которые уничтожают овощи местных жителей.

Об этом сообщили в местных телеграмм-каналах. Жительница города опубликовала видео, на котором видно больших слизней на своем огороде.

Женщина пишет, что моллюски едят абсолютно все. Бороться с ними трудно, ведь быстро плодятся и любят влагу, а недавно Украину заливало дождями

Что известно об испанских улитках

Испанская улитка или Arion lusitanicus – это инвазивный вид, который попал в Украину из Европы. Эти моллюски могут достигать 12-15 сантиметров в длину и отличаются необычайной живучестью. Они активны ночью и во влажную погоду, а днем прячутся под листвой или в других затененных местах.

Испанские улитки всеядны и могут съесть практически любое растение. Их рацион включает овощи, цветы, фрукты, молодые побеги деревьев и даже падаль. За одну ночь одна улитка может уничтожить значительную часть молодых растений.

Почему они появились в городах Украины

В последние годы испанские улитки активно распространяются по Украине из-за нескольких факторов. Изменения климата создали благоприятные условия для их размножения – теплые зимы и дождливые лета. Моллюски легко распространяются через транспорт, попадая в грузовик с овощами или садовым инвентарем.

Впервые вредитель появился на западе Украины в 2007 году. Инвазивный вид, который ведет себя довольно агрессивно и угрожает нам потерей урожая и значительными экономическими убытками.

Испанская улитка на листьях

Отсутствие природных врагов в Украине позволяет бесконтрольно размножаться. Одна улитка может отложить до 400 яиц в год, поэтому популяция растет экспоненциально.

Чем опасны

Испанские улитки могут переносить паразитов, опасных для человека и домашних животных. Они также наносят значительный ущерб сельскому хозяйству, уничтожая урожаи и молодые посадки. Слизь, которую они оставляют, содержит токсины и может раздражать кожу.

Как избавиться от улиток

Жительница Казатина, снявшая видео, использует смесь аммиака с известью для борьбы с моллюсками. Этот метод действительно эффективен, поскольку щелочная среда разрушает слизистую улиток.

Другие эффективные способы включают в себя рассыпание соли вокруг грядок, установку ловушек с пивом, сбор вручную ночью с фонариком. Помогает также мульчирование грядок опилками или измельченной яичной скорлупой – шершавые поверхности улитки не любят.

Важно действовать быстро, пока популяция не стала критичной. Эксперты советуют проводить регулярное ночное собрание моллюсков и обрабатывать территории специальными средствами от улиток.

Ранее "Телеграф" писал, что школе в Тернопольской области пришлось вызвать спасателей. Опасные насекомые атаковали образовательное учреждение.